النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد في "مدرستي"

بعد عام دراسي استثنائي ناجح.. وإشادةٌ بالمعلمين والمعلمات

أنهى طلاب وطالبات المملكة اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442هـ بعد عام استثنائي تمت فيه كافة العمليات التعليمية عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"؛ حيث اختتم اليوم الخميس طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم الفصلية، ورصد النتائج في نظام نور لإصدار الشهادات.

وأدى الطلبة في جميع المراحل اختباراتهم هذا العام بنجاح في منصة مدرستي؛ وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها وزارة التعليم، ومتابعة إدارات التعليم؛ حيث اكتسب المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات أداء الاختبارات والإشراف على سيرها بشكل منتظم عن بُعد عبر المنصة.

ووصل عدد الذين أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

وثمّنت وزارة التعليم الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات، وجميع الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس؛ حيث شاركوا في العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني عن بُعد حتى مرحلة أداء الاختبارات عبر المنصة وخروجها بالشكل الأمثل، من خلال الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، أو من خلال تقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد.

وهنأت الوزارة الطلاب والطالبات على اكتمال الفصل الدراسي الثاني وأداء اختباراتهم عن بُعد، مقدمةً الشكر لأولياء الأمور والأسر نظير مشاركتهم، ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم وبناتهم، وإسهامهم في تهيئة البيئة المناسبة لمواصلة رحلتهم التعليمية، وكذلك تفاعلهم المستمر في تحقيق مبدأ الشراكة مع المدرسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد في "مدرستي"
سبق

أنهى طلاب وطالبات المملكة اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442هـ بعد عام استثنائي تمت فيه كافة العمليات التعليمية عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"؛ حيث اختتم اليوم الخميس طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم الفصلية، ورصد النتائج في نظام نور لإصدار الشهادات.

وأدى الطلبة في جميع المراحل اختباراتهم هذا العام بنجاح في منصة مدرستي؛ وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها وزارة التعليم، ومتابعة إدارات التعليم؛ حيث اكتسب المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات أداء الاختبارات والإشراف على سيرها بشكل منتظم عن بُعد عبر المنصة.

ووصل عدد الذين أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

وثمّنت وزارة التعليم الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات، وجميع الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس؛ حيث شاركوا في العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني عن بُعد حتى مرحلة أداء الاختبارات عبر المنصة وخروجها بالشكل الأمثل، من خلال الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، أو من خلال تقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد.

وهنأت الوزارة الطلاب والطالبات على اكتمال الفصل الدراسي الثاني وأداء اختباراتهم عن بُعد، مقدمةً الشكر لأولياء الأمور والأسر نظير مشاركتهم، ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم وبناتهم، وإسهامهم في تهيئة البيئة المناسبة لمواصلة رحلتهم التعليمية، وكذلك تفاعلهم المستمر في تحقيق مبدأ الشراكة مع المدرسة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
06:11 PM

انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد في "مدرستي"

بعد عام دراسي استثنائي ناجح.. وإشادةٌ بالمعلمين والمعلمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,820

أنهى طلاب وطالبات المملكة اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442هـ بعد عام استثنائي تمت فيه كافة العمليات التعليمية عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"؛ حيث اختتم اليوم الخميس طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم الفصلية، ورصد النتائج في نظام نور لإصدار الشهادات.

وأدى الطلبة في جميع المراحل اختباراتهم هذا العام بنجاح في منصة مدرستي؛ وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها وزارة التعليم، ومتابعة إدارات التعليم؛ حيث اكتسب المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات أداء الاختبارات والإشراف على سيرها بشكل منتظم عن بُعد عبر المنصة.

ووصل عدد الذين أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

وثمّنت وزارة التعليم الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات، وجميع الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس؛ حيث شاركوا في العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني عن بُعد حتى مرحلة أداء الاختبارات عبر المنصة وخروجها بالشكل الأمثل، من خلال الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، أو من خلال تقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد.

وهنأت الوزارة الطلاب والطالبات على اكتمال الفصل الدراسي الثاني وأداء اختباراتهم عن بُعد، مقدمةً الشكر لأولياء الأمور والأسر نظير مشاركتهم، ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم وبناتهم، وإسهامهم في تهيئة البيئة المناسبة لمواصلة رحلتهم التعليمية، وكذلك تفاعلهم المستمر في تحقيق مبدأ الشراكة مع المدرسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,819
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,726

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة