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أمير عسير يرحب بالقادمين إلى المنطقة من الزوار والمصطافين

رعى حفل افتتاح مهرجان "أبها يجمعنا" لهذا العام بحضور نائبه

رحّب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بالقادمين إلى منطقة عسير لهذا العام من الزوار والمصطافين، والتي تعد من أكثر المناطق جذبًا للسياح بما تتمتع به المنطقة من أجواء جميلة، وما يقدمه المجلس من برامج وفعاليات خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال رعايته مساء أمس، لحفل افتتاح ‫مهرجان "أبها يجمعنا" لهذا العام، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك بالساحة الشعبية في مدينة أبها.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن منطقة عسير تتميز بتنوع تضاريسها بما حباها الله من شواطئ جاذبة للسياح والمصطافين، والتي سيتم تطويرها في أقرب وقت بإذن الله.

وفور وصولهما مقر الحفل، دشن أمير منطقة عسير فعالية الباص السياحي بالمنطقة واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الفعالية.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم استمع الحضور إلى قصيدتين شعريتين للشاعرين عبدالرحمن بن بديع وفهد الشهراني.

بعد ذلك شاهدا والحضور "مسيرة الكرنفال" والتي قدّم المشاركون فيها العديد من المهارات الرياضية والاستعراضية في ساحة العرض، بمشاركة فريق دراجات نادي أبها، ونادي عسير الدولي للفروسية، وفريق "المحترفون بايكرز" للدراجات النارية، وكذلك فريق هايكينج السعودية الذي سينفذ البطولة الدولية في عقبة القرون بالسودة خلال فصل الصيف، ونادي الطيران الرياضي بعسير.

وشاهد الجميع أوبريت فنيًا بعنوان "يا ليت أبو تركي يشوف"، أداه الفنانون نايف البدر وعادل حسين وعبدالله القرني، وتضمن أربع لوحات فنية تحمل رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، واعتزاز المواطن بوطنه، وتجديد البيعة، والتغني بعسير وأميرها ونائبه وأبطالنا في الحد الجنوبي، وشارك في تقديمه العديد من الفرق الشعبية والتي قدمت عددًا من الألوان التي تحاكي الموروث الشعبي بالمنطقة.

محمد طيران أبها ظافر الشهري النماص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يرحب بالقادمين إلى المنطقة من الزوار والمصطافين
سبق

رحّب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بالقادمين إلى منطقة عسير لهذا العام من الزوار والمصطافين، والتي تعد من أكثر المناطق جذبًا للسياح بما تتمتع به المنطقة من أجواء جميلة، وما يقدمه المجلس من برامج وفعاليات خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال رعايته مساء أمس، لحفل افتتاح ‫مهرجان "أبها يجمعنا" لهذا العام، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك بالساحة الشعبية في مدينة أبها.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن منطقة عسير تتميز بتنوع تضاريسها بما حباها الله من شواطئ جاذبة للسياح والمصطافين، والتي سيتم تطويرها في أقرب وقت بإذن الله.

وفور وصولهما مقر الحفل، دشن أمير منطقة عسير فعالية الباص السياحي بالمنطقة واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الفعالية.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم استمع الحضور إلى قصيدتين شعريتين للشاعرين عبدالرحمن بن بديع وفهد الشهراني.

بعد ذلك شاهدا والحضور "مسيرة الكرنفال" والتي قدّم المشاركون فيها العديد من المهارات الرياضية والاستعراضية في ساحة العرض، بمشاركة فريق دراجات نادي أبها، ونادي عسير الدولي للفروسية، وفريق "المحترفون بايكرز" للدراجات النارية، وكذلك فريق هايكينج السعودية الذي سينفذ البطولة الدولية في عقبة القرون بالسودة خلال فصل الصيف، ونادي الطيران الرياضي بعسير.

وشاهد الجميع أوبريت فنيًا بعنوان "يا ليت أبو تركي يشوف"، أداه الفنانون نايف البدر وعادل حسين وعبدالله القرني، وتضمن أربع لوحات فنية تحمل رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، واعتزاز المواطن بوطنه، وتجديد البيعة، والتغني بعسير وأميرها ونائبه وأبطالنا في الحد الجنوبي، وشارك في تقديمه العديد من الفرق الشعبية والتي قدمت عددًا من الألوان التي تحاكي الموروث الشعبي بالمنطقة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
12:51 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:18 AM

أمير عسير يرحب بالقادمين إلى المنطقة من الزوار والمصطافين

رعى حفل افتتاح مهرجان "أبها يجمعنا" لهذا العام بحضور نائبه

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مجموعة من المحررين - أبها
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رحّب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بالقادمين إلى منطقة عسير لهذا العام من الزوار والمصطافين، والتي تعد من أكثر المناطق جذبًا للسياح بما تتمتع به المنطقة من أجواء جميلة، وما يقدمه المجلس من برامج وفعاليات خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال رعايته مساء أمس، لحفل افتتاح ‫مهرجان "أبها يجمعنا" لهذا العام، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك بالساحة الشعبية في مدينة أبها.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن منطقة عسير تتميز بتنوع تضاريسها بما حباها الله من شواطئ جاذبة للسياح والمصطافين، والتي سيتم تطويرها في أقرب وقت بإذن الله.

وفور وصولهما مقر الحفل، دشن أمير منطقة عسير فعالية الباص السياحي بالمنطقة واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الفعالية.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم استمع الحضور إلى قصيدتين شعريتين للشاعرين عبدالرحمن بن بديع وفهد الشهراني.

بعد ذلك شاهدا والحضور "مسيرة الكرنفال" والتي قدّم المشاركون فيها العديد من المهارات الرياضية والاستعراضية في ساحة العرض، بمشاركة فريق دراجات نادي أبها، ونادي عسير الدولي للفروسية، وفريق "المحترفون بايكرز" للدراجات النارية، وكذلك فريق هايكينج السعودية الذي سينفذ البطولة الدولية في عقبة القرون بالسودة خلال فصل الصيف، ونادي الطيران الرياضي بعسير.

وشاهد الجميع أوبريت فنيًا بعنوان "يا ليت أبو تركي يشوف"، أداه الفنانون نايف البدر وعادل حسين وعبدالله القرني، وتضمن أربع لوحات فنية تحمل رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، واعتزاز المواطن بوطنه، وتجديد البيعة، والتغني بعسير وأميرها ونائبه وأبطالنا في الحد الجنوبي، وشارك في تقديمه العديد من الفرق الشعبية والتي قدمت عددًا من الألوان التي تحاكي الموروث الشعبي بالمنطقة.

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