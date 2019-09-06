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"النفيسة".. أول سعودية ترتقي هذا المنصب الرفيع بقطاع الاتصالات

أمضت 15 عاماً بمجال الإدارة وقطار خبراتها العريضة توقف في "زين"

استقطبت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الشابة السعودية "شذى بنت مطلب النفيسة" كرئيس تنفيذي للموارد البشرية، تتويجاً لتاريخها العريض في الإدارة؛ حيث توقف قطار الخبرات في واحدة من أهم المحطات عربياً وهي الشركة التي حققت ثلاثة إنجازات خلال الأشهر القليلة الماضية، تمثلت في تسجيل أعلى إيرادات نصف سنوية منذ تأسيسها، وحصولها على "الآيزو" في نظام إدارة معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، وأيضاً إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت "النفيسة" منصبها كرئيس تنفيذي للموارد البشرية في "زين السعودية" في سبتمبر 2019، بخبرة تمتد لأكثر من 15 سنة في قطاع الموارد البشرية لتصبح أول سعودية تشغل هذا المنصب بقطاع الاتصالات في المملكة.

نالت "البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز، ثم انطلقت ميدانياً للمشاركة في مجال تخصصها بالمؤتمرات والدورات واللجان الخاصة بالموارد البشرية، وشاركت بمبادرات مجتمعية للتوظيف والاستشارات المجانية مع بعض الهيئات والشركات والقطاعات، على الصعيدين العام والشخصي معاً، وكانت داعماً للشباب والشابات في مجال التوظيف والاستشارات العامة في الموارد البشرية، وساهمت في خلق قصص النجاح للسعوديين والسعوديات.


وفي أوساط سوق العمل، صنعت "النفيسة" لنفسها "شذى" عطراً ، وأصبحت رقماً مهماً، ومن القامات المؤثرة، وتولت في مسيرتها المهنية عدة مناصب قيادية في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، كما أنها تولت إدارة عمليات الموارد البشرية، وعملت كمستشارة لإدارة الموارد البشرية في قطاعات محورية خاصة وعامة.

وتدين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالفضل لرئيس مجلس إدارة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والرئيس التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر في تمكينها من العمل في منصب مهم بجانب كوادر عالية الكفاءة، أملاً في المساهمة بتحقيق الشركة لنتائج مالية إيجابية، تعكس بصورة حقيقية حجم القدرات التنافسية التي تحظى بها الشركة في السوق المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النفيسة".. أول سعودية ترتقي هذا المنصب الرفيع بقطاع الاتصالات
سبق

استقطبت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الشابة السعودية "شذى بنت مطلب النفيسة" كرئيس تنفيذي للموارد البشرية، تتويجاً لتاريخها العريض في الإدارة؛ حيث توقف قطار الخبرات في واحدة من أهم المحطات عربياً وهي الشركة التي حققت ثلاثة إنجازات خلال الأشهر القليلة الماضية، تمثلت في تسجيل أعلى إيرادات نصف سنوية منذ تأسيسها، وحصولها على "الآيزو" في نظام إدارة معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، وأيضاً إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت "النفيسة" منصبها كرئيس تنفيذي للموارد البشرية في "زين السعودية" في سبتمبر 2019، بخبرة تمتد لأكثر من 15 سنة في قطاع الموارد البشرية لتصبح أول سعودية تشغل هذا المنصب بقطاع الاتصالات في المملكة.

نالت "البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز، ثم انطلقت ميدانياً للمشاركة في مجال تخصصها بالمؤتمرات والدورات واللجان الخاصة بالموارد البشرية، وشاركت بمبادرات مجتمعية للتوظيف والاستشارات المجانية مع بعض الهيئات والشركات والقطاعات، على الصعيدين العام والشخصي معاً، وكانت داعماً للشباب والشابات في مجال التوظيف والاستشارات العامة في الموارد البشرية، وساهمت في خلق قصص النجاح للسعوديين والسعوديات.


وفي أوساط سوق العمل، صنعت "النفيسة" لنفسها "شذى" عطراً ، وأصبحت رقماً مهماً، ومن القامات المؤثرة، وتولت في مسيرتها المهنية عدة مناصب قيادية في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، كما أنها تولت إدارة عمليات الموارد البشرية، وعملت كمستشارة لإدارة الموارد البشرية في قطاعات محورية خاصة وعامة.

وتدين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالفضل لرئيس مجلس إدارة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والرئيس التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر في تمكينها من العمل في منصب مهم بجانب كوادر عالية الكفاءة، أملاً في المساهمة بتحقيق الشركة لنتائج مالية إيجابية، تعكس بصورة حقيقية حجم القدرات التنافسية التي تحظى بها الشركة في السوق المحلية.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
05:08 PM

"النفيسة".. أول سعودية ترتقي هذا المنصب الرفيع بقطاع الاتصالات

أمضت 15 عاماً بمجال الإدارة وقطار خبراتها العريضة توقف في "زين"

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عيسى الحربي - الرياض
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استقطبت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الشابة السعودية "شذى بنت مطلب النفيسة" كرئيس تنفيذي للموارد البشرية، تتويجاً لتاريخها العريض في الإدارة؛ حيث توقف قطار الخبرات في واحدة من أهم المحطات عربياً وهي الشركة التي حققت ثلاثة إنجازات خلال الأشهر القليلة الماضية، تمثلت في تسجيل أعلى إيرادات نصف سنوية منذ تأسيسها، وحصولها على "الآيزو" في نظام إدارة معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، وأيضاً إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت "النفيسة" منصبها كرئيس تنفيذي للموارد البشرية في "زين السعودية" في سبتمبر 2019، بخبرة تمتد لأكثر من 15 سنة في قطاع الموارد البشرية لتصبح أول سعودية تشغل هذا المنصب بقطاع الاتصالات في المملكة.

نالت "البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز، ثم انطلقت ميدانياً للمشاركة في مجال تخصصها بالمؤتمرات والدورات واللجان الخاصة بالموارد البشرية، وشاركت بمبادرات مجتمعية للتوظيف والاستشارات المجانية مع بعض الهيئات والشركات والقطاعات، على الصعيدين العام والشخصي معاً، وكانت داعماً للشباب والشابات في مجال التوظيف والاستشارات العامة في الموارد البشرية، وساهمت في خلق قصص النجاح للسعوديين والسعوديات.


وفي أوساط سوق العمل، صنعت "النفيسة" لنفسها "شذى" عطراً ، وأصبحت رقماً مهماً، ومن القامات المؤثرة، وتولت في مسيرتها المهنية عدة مناصب قيادية في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، كما أنها تولت إدارة عمليات الموارد البشرية، وعملت كمستشارة لإدارة الموارد البشرية في قطاعات محورية خاصة وعامة.

وتدين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالفضل لرئيس مجلس إدارة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والرئيس التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر في تمكينها من العمل في منصب مهم بجانب كوادر عالية الكفاءة، أملاً في المساهمة بتحقيق الشركة لنتائج مالية إيجابية، تعكس بصورة حقيقية حجم القدرات التنافسية التي تحظى بها الشركة في السوق المحلية.

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