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وزارة الصحة الإماراتية تنفي إغلاق المراكز التجارية

قالت: المنشور قديم ودعت لاستسقاء المعلومات من مصادرها

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وتوضح أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية.

وزارة الصحة الإماراتية المراكز التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الصحة الإماراتية تنفي إغلاق المراكز التجارية
سبق

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وتوضح أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:58 PM

وزارة الصحة الإماراتية تنفي إغلاق المراكز التجارية

قالت: المنشور قديم ودعت لاستسقاء المعلومات من مصادرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وتوضح أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية.

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