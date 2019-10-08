شاهد.. كيبل مكشوف ينافس أهالي الشرائع في الرصيف ومناشدات بسرعة معالجته

يشكل خطرًا على الأطفال وكبار السن ومستخدمي الطريق

تجاوبت شركة الكهرباء مع شكوى مواطن، وأعادت التيار الكهربائي لمنزله بعد أن تعرض لانقطاعات متكررة؛ ما جعله يرفع شكوى أخرى عاجلة بسبب الطريقة التي عالجت فيها الشركة الانقطاع.

وتفصيلاً، عالجت شركة الكهرباء تكرار كثرة الانقطاعات التي تعرض لها منزل مواطن بمخطط 5 في الشرائع، من بداية شهر 12 للعام الماضي.

وتم إصلاح الضرر عن طريق سحب كيبل مكشوف فوق ظهر الأرض وعلى الرصيف؛ ما يشكل خطرًا على الأطفال وكبار السن ومستخدمي الطريق.

كما أن غرفة الكهرباء التي سحب منها الكيبل لم تغلق جيدًا، وإنما ربطت بأسلاك كهربائية؛ ما يشكل خطرًا على السلامة العامة، ولا سيما مع موسم هطول الأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة حاليًا.

ومن جانب آخر، ناشد أهالي المخطط شركة الكهرباء بسرعة معالجة المشكلة؛ حرصًا على السلامة العامة.



