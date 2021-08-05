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أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية.. "أجواء الخميس" بتوقيع "الحصيني"

قال: طقس حار نهارًا ومعتدل فجرًا على معظم المناطق.. وظواهر على أجزاء

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس حارة نهارًا، معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة، وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن).

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية.. "أجواء الخميس" بتوقيع "الحصيني"
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس حارة نهارًا، معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة، وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن).

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
08:56 AM

أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية.. "أجواء الخميس" بتوقيع "الحصيني"

قال: طقس حار نهارًا ومعتدل فجرًا على معظم المناطق.. وظواهر على أجزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس حارة نهارًا، معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة، وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن).

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية".

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