النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تمهين" يدرب 259 موظفًا وموظفة من القطاع الخيري بالشرقية

"عبير بنت فيصل": نهدف لرفع كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم

أكدت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة مجلس أمناء المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، تدريب 259 موظفًا وموظفة، واستفادة 17 جهة من مشروع التطوير المهني للموارد البشرية في القطاع الثالث "تمهين" منذ انطلاقته مؤخرًا، والذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء وجودة العمل بالشراكة مع عدة جهات من قطاعات مختلفة.

وأوضحت حرص المجلس على خلق التكاملية بين مختلف القطاعات الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني بمجال المسؤولية الاجتماعية، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى متابعة وتوجيهات الرئيس الفخري للمجلس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، بالعمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات وتطوير الفرد، ومشاركته الفاعلة في بناء العمل المجتمعي والمؤسسي الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى سعيهم من خلال مشروع "تمهين" إلى تحقيق 104 ساعات تدريبية ضمن 16 برنامجًا تدريبيًا يقدمها نخبة من المدربين المتميزين خلال فترة خمسة أشهر، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، وتعليم المنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الخبر، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية.

من جانبها، أوضحت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري أن مشروع التطوير المهني للموارد البشرية جاء ترجمة لتوصيات دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في دعم القطاع الثالث، بما يساهم في رفع أداء الكفاءات البشرية لضمان جودة العملية التشغيلية في القطاع، مبينة أن كافة الأفراد والجهات القائمين على هذا المشروع التنموي بذلوا جهودًا كبيرة تمثل زكاة العلم والوقت للجهات والساعات التطوعية للمدربين من مختلف الجهات المشاركة.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس نوف المعجل إلى أن تكامل عطاء الجهات المعنية في مشروع "تمهين" ساهم في خفض التكلفة مع الحفاظ على الأداء بمواصفات عالية، مضيفة أن المشروع سيتم تمديده بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتقييم المخرجات، وعقد المزيد من التحالفات مع الجهات الأخرى التي تقدمت بطلب المشاركة وتعزيز التكاملية والتشاركية مع المجلس في تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة الشرقية، ويعد مشروع تمهين امتدادًا لمبادرة بنيان متين التي أطلقها المجلس بهدف توحيد جهود الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تمهين" يدرب 259 موظفًا وموظفة من القطاع الخيري بالشرقية
سبق

أكدت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة مجلس أمناء المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، تدريب 259 موظفًا وموظفة، واستفادة 17 جهة من مشروع التطوير المهني للموارد البشرية في القطاع الثالث "تمهين" منذ انطلاقته مؤخرًا، والذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء وجودة العمل بالشراكة مع عدة جهات من قطاعات مختلفة.

وأوضحت حرص المجلس على خلق التكاملية بين مختلف القطاعات الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني بمجال المسؤولية الاجتماعية، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى متابعة وتوجيهات الرئيس الفخري للمجلس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، بالعمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات وتطوير الفرد، ومشاركته الفاعلة في بناء العمل المجتمعي والمؤسسي الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى سعيهم من خلال مشروع "تمهين" إلى تحقيق 104 ساعات تدريبية ضمن 16 برنامجًا تدريبيًا يقدمها نخبة من المدربين المتميزين خلال فترة خمسة أشهر، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، وتعليم المنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الخبر، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية.

من جانبها، أوضحت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري أن مشروع التطوير المهني للموارد البشرية جاء ترجمة لتوصيات دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في دعم القطاع الثالث، بما يساهم في رفع أداء الكفاءات البشرية لضمان جودة العملية التشغيلية في القطاع، مبينة أن كافة الأفراد والجهات القائمين على هذا المشروع التنموي بذلوا جهودًا كبيرة تمثل زكاة العلم والوقت للجهات والساعات التطوعية للمدربين من مختلف الجهات المشاركة.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس نوف المعجل إلى أن تكامل عطاء الجهات المعنية في مشروع "تمهين" ساهم في خفض التكلفة مع الحفاظ على الأداء بمواصفات عالية، مضيفة أن المشروع سيتم تمديده بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتقييم المخرجات، وعقد المزيد من التحالفات مع الجهات الأخرى التي تقدمت بطلب المشاركة وتعزيز التكاملية والتشاركية مع المجلس في تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة الشرقية، ويعد مشروع تمهين امتدادًا لمبادرة بنيان متين التي أطلقها المجلس بهدف توحيد جهود الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
07:06 PM

"تمهين" يدرب 259 موظفًا وموظفة من القطاع الخيري بالشرقية

"عبير بنت فيصل": نهدف لرفع كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم

A A A
حامد العلي - الدمام
0
123

أكدت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة مجلس أمناء المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، تدريب 259 موظفًا وموظفة، واستفادة 17 جهة من مشروع التطوير المهني للموارد البشرية في القطاع الثالث "تمهين" منذ انطلاقته مؤخرًا، والذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء وجودة العمل بالشراكة مع عدة جهات من قطاعات مختلفة.

وأوضحت حرص المجلس على خلق التكاملية بين مختلف القطاعات الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني بمجال المسؤولية الاجتماعية، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى متابعة وتوجيهات الرئيس الفخري للمجلس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، بالعمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات وتطوير الفرد، ومشاركته الفاعلة في بناء العمل المجتمعي والمؤسسي الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى سعيهم من خلال مشروع "تمهين" إلى تحقيق 104 ساعات تدريبية ضمن 16 برنامجًا تدريبيًا يقدمها نخبة من المدربين المتميزين خلال فترة خمسة أشهر، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، وتعليم المنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الخبر، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية.

من جانبها، أوضحت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري أن مشروع التطوير المهني للموارد البشرية جاء ترجمة لتوصيات دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في دعم القطاع الثالث، بما يساهم في رفع أداء الكفاءات البشرية لضمان جودة العملية التشغيلية في القطاع، مبينة أن كافة الأفراد والجهات القائمين على هذا المشروع التنموي بذلوا جهودًا كبيرة تمثل زكاة العلم والوقت للجهات والساعات التطوعية للمدربين من مختلف الجهات المشاركة.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس نوف المعجل إلى أن تكامل عطاء الجهات المعنية في مشروع "تمهين" ساهم في خفض التكلفة مع الحفاظ على الأداء بمواصفات عالية، مضيفة أن المشروع سيتم تمديده بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتقييم المخرجات، وعقد المزيد من التحالفات مع الجهات الأخرى التي تقدمت بطلب المشاركة وتعزيز التكاملية والتشاركية مع المجلس في تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة الشرقية، ويعد مشروع تمهين امتدادًا لمبادرة بنيان متين التي أطلقها المجلس بهدف توحيد جهود الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,400
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة