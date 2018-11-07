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الجهات الأمنية تفك لغز اختفاء وسرقة مقتنيات شخصية بمطاعم مكة

جمعت المعلومات واكتشفت مواطناً يتتبع الزبائن ويسرق أغراضهم

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من فك غموض تعرض له عدد من الأشخاص في مطاعم شهيرة بمكة المكرمة من سرقات وفقدان أغراض شخصية.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغات تعرض لها أشخاص عدة أثناء تواجدهم في عدد من المطاعم للسرقة والنشل أثناء محاسبتهم أو تواجدهم في المطعم.

وبعد جمع المعلومات عن الشخص وتتبع خيوط القضية والتي تمثلت بدخول الشخص إلى المطاعم وعمل جولة استكشافية والبحث عن أي مقتنيات يغفل عنها أصحابها ليقوم بسرقتها ومغادرة المطعم فوراً.

وتمكن أفراد البحث بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة - بفضل الله - من تتبع أحد الأشخاص وتم رصده وهو يسرق حقيبة يدوية لأحد الأشخاص في المطعم.

وجرى إعداد كمين محكم له وضبطه وإعداد محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بعد ضبطه متلبساً بجريمته.


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الجهات الأمنية تفك لغز اختفاء وسرقة مقتنيات شخصية بمطاعم مكة
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من فك غموض تعرض له عدد من الأشخاص في مطاعم شهيرة بمكة المكرمة من سرقات وفقدان أغراض شخصية.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغات تعرض لها أشخاص عدة أثناء تواجدهم في عدد من المطاعم للسرقة والنشل أثناء محاسبتهم أو تواجدهم في المطعم.

وبعد جمع المعلومات عن الشخص وتتبع خيوط القضية والتي تمثلت بدخول الشخص إلى المطاعم وعمل جولة استكشافية والبحث عن أي مقتنيات يغفل عنها أصحابها ليقوم بسرقتها ومغادرة المطعم فوراً.

وتمكن أفراد البحث بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة - بفضل الله - من تتبع أحد الأشخاص وتم رصده وهو يسرق حقيبة يدوية لأحد الأشخاص في المطعم.

وجرى إعداد كمين محكم له وضبطه وإعداد محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بعد ضبطه متلبساً بجريمته.


07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
12:01 AM

الجهات الأمنية تفك لغز اختفاء وسرقة مقتنيات شخصية بمطاعم مكة

جمعت المعلومات واكتشفت مواطناً يتتبع الزبائن ويسرق أغراضهم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
9
17,359

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من فك غموض تعرض له عدد من الأشخاص في مطاعم شهيرة بمكة المكرمة من سرقات وفقدان أغراض شخصية.

وباشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغات تعرض لها أشخاص عدة أثناء تواجدهم في عدد من المطاعم للسرقة والنشل أثناء محاسبتهم أو تواجدهم في المطعم.

وبعد جمع المعلومات عن الشخص وتتبع خيوط القضية والتي تمثلت بدخول الشخص إلى المطاعم وعمل جولة استكشافية والبحث عن أي مقتنيات يغفل عنها أصحابها ليقوم بسرقتها ومغادرة المطعم فوراً.

وتمكن أفراد البحث بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة - بفضل الله - من تتبع أحد الأشخاص وتم رصده وهو يسرق حقيبة يدوية لأحد الأشخاص في المطعم.

وجرى إعداد كمين محكم له وضبطه وإعداد محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بعد ضبطه متلبساً بجريمته.


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