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وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة

ناقشا الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم؛ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وقدّم "الوهيبي" تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

من جانبه أعرب "السديري" عن شكره له على ما أبداه من مشاعر طيبة.

كما جرت مناقشة استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، وتعزيز العمل والتعاون بين الإمارة والتعليم بالمنطقة، بمتابعة وتوجيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

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وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة
سبق

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم؛ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وقدّم "الوهيبي" تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

من جانبه أعرب "السديري" عن شكره له على ما أبداه من مشاعر طيبة.

كما جرت مناقشة استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، وتعزيز العمل والتعاون بين الإمارة والتعليم بالمنطقة، بمتابعة وتوجيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
07:03 PM

وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة

ناقشا الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم؛ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وقدّم "الوهيبي" تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

من جانبه أعرب "السديري" عن شكره له على ما أبداه من مشاعر طيبة.

كما جرت مناقشة استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، وتعزيز العمل والتعاون بين الإمارة والتعليم بالمنطقة، بمتابعة وتوجيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

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