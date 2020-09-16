النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 621 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحارثي": مسيرة التنمية المستمرة للمملكة مصدر فخر ومفاخرة لنا

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة

أكد الأكاديمي والمهتم بالصحة والطاقة والتكنولوجيا الدكتور سلمان الحارثي أن مسيرة التنمية المستمرة للمملكة منذ تأسيسها على كل المجالات والاصعدة تعد مصدر فخر ومفاخرة لنا جميعاً، مشيراً إلى أن الدولة بذلت وتبذل كل الجهود في كل المجالات؛ من أجل جودة الحياة، لافتاً إلى أن السعودية العظمى بموقعها وتأثيرها ودورها المحوري أصبحت وفي زمن قياسي من الدول المؤثرة في اتخاذ القرار العالمي وفي مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور "الحارثي" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة: "يطل علينا في كل عام، يوم من أجمل الأيام. يوم هو مناسبة وطنية تاريخية ثمينة تحمل في طياتها مشاعر المجد والعلياء يرفع العلم الأخضر فوق هام السحب بعزيمة وهمة حتى القمة. إنها مناسبة غالية على كل مواطن تتكرر كل عام ليشهد فيها مسيرة التنمية المستمرة التي عرفتها المملكة منذ بداية تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، والتي يعيشها المواطن في المجالات كافة، نفخر ونتفاخر بها، حتى باتت السعودية العظمى، وفي زمن قياسي من الدول المؤثرة في اتخاذ القرار العالمي في مجمل الأحداث.

وأضاف: وفي هذه المناسبة يطيب لي كما يطيب لكل مواطن على هذه الأرض المباركة بتجديد البيعة والولاء والانتماء في المنشط والمكره في السر والعلن سمع وطاعة فكل عام وأنت وطني الحبيب آمن مطمئن بخير وازدهار.

الدكتور سلمان الحارثي ذكرى اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحارثي": مسيرة التنمية المستمرة للمملكة مصدر فخر ومفاخرة لنا
سبق

أكد الأكاديمي والمهتم بالصحة والطاقة والتكنولوجيا الدكتور سلمان الحارثي أن مسيرة التنمية المستمرة للمملكة منذ تأسيسها على كل المجالات والاصعدة تعد مصدر فخر ومفاخرة لنا جميعاً، مشيراً إلى أن الدولة بذلت وتبذل كل الجهود في كل المجالات؛ من أجل جودة الحياة، لافتاً إلى أن السعودية العظمى بموقعها وتأثيرها ودورها المحوري أصبحت وفي زمن قياسي من الدول المؤثرة في اتخاذ القرار العالمي وفي مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور "الحارثي" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة: "يطل علينا في كل عام، يوم من أجمل الأيام. يوم هو مناسبة وطنية تاريخية ثمينة تحمل في طياتها مشاعر المجد والعلياء يرفع العلم الأخضر فوق هام السحب بعزيمة وهمة حتى القمة. إنها مناسبة غالية على كل مواطن تتكرر كل عام ليشهد فيها مسيرة التنمية المستمرة التي عرفتها المملكة منذ بداية تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، والتي يعيشها المواطن في المجالات كافة، نفخر ونتفاخر بها، حتى باتت السعودية العظمى، وفي زمن قياسي من الدول المؤثرة في اتخاذ القرار العالمي في مجمل الأحداث.

وأضاف: وفي هذه المناسبة يطيب لي كما يطيب لكل مواطن على هذه الأرض المباركة بتجديد البيعة والولاء والانتماء في المنشط والمكره في السر والعلن سمع وطاعة فكل عام وأنت وطني الحبيب آمن مطمئن بخير وازدهار.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
04:01 PM

"الحارثي": مسيرة التنمية المستمرة للمملكة مصدر فخر ومفاخرة لنا

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
529

أكد الأكاديمي والمهتم بالصحة والطاقة والتكنولوجيا الدكتور سلمان الحارثي أن مسيرة التنمية المستمرة للمملكة منذ تأسيسها على كل المجالات والاصعدة تعد مصدر فخر ومفاخرة لنا جميعاً، مشيراً إلى أن الدولة بذلت وتبذل كل الجهود في كل المجالات؛ من أجل جودة الحياة، لافتاً إلى أن السعودية العظمى بموقعها وتأثيرها ودورها المحوري أصبحت وفي زمن قياسي من الدول المؤثرة في اتخاذ القرار العالمي وفي مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور "الحارثي" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة: "يطل علينا في كل عام، يوم من أجمل الأيام. يوم هو مناسبة وطنية تاريخية ثمينة تحمل في طياتها مشاعر المجد والعلياء يرفع العلم الأخضر فوق هام السحب بعزيمة وهمة حتى القمة. إنها مناسبة غالية على كل مواطن تتكرر كل عام ليشهد فيها مسيرة التنمية المستمرة التي عرفتها المملكة منذ بداية تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، والتي يعيشها المواطن في المجالات كافة، نفخر ونتفاخر بها، حتى باتت السعودية العظمى، وفي زمن قياسي من الدول المؤثرة في اتخاذ القرار العالمي في مجمل الأحداث.

وأضاف: وفي هذه المناسبة يطيب لي كما يطيب لكل مواطن على هذه الأرض المباركة بتجديد البيعة والولاء والانتماء في المنشط والمكره في السر والعلن سمع وطاعة فكل عام وأنت وطني الحبيب آمن مطمئن بخير وازدهار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة