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5 خطوات تنتهي بجائزة.. شاهد مبادرة معلم بالأفلاج تُشعل حماس الطلاب

تكسر حاجز الخجل وتمكّنهم من القراءة أمام أقرانهم بصوت عالٍ مع التجويد

أطلق أحد معلمي الصفوف الأولية في محافظة الأفلاج، مبادرة "خطوة بخطوة"، لبثّ روح التنافس بين الطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طلابه، وإتقان مهارة القراء بشكل جيد.

وكان معلم ابتدائية خالد بن وليد في الأفلاج عبدالله معجب الشكرة، قد أطلق مبادرة "خطوة بخطوة"؛ بحيث يقرأ الطالب في الفصل بعض الجمل، وفي حالة إتقانه الجملة ينتقل من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية، ويستمر حتى يصل إلى الخطوة الخامسة، ومن ثم الحصول على جائزة تشجيعية من صندوق الجوائز المركون في نهاية مشوار المسابقة.

وقال المعلم عبدالله الشكرة: "تم إطلاق هذه المبادرة لبثّ روح التنافس بين الطلاب، وكسر حاجز الخجل، وتمكين الطالب من القراءة أمام زملائه بصوت عالٍ، كذلك تجويد القراءة بالحركات، وإتقان القراءة السريعة، ورفع مستوى التحصيل العملي وتحسين نواتج التعلم بتخريج جيل يمتلك المهارات الأساسية في التعليم".

معلم الأفلاج حماس الطلاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 خطوات تنتهي بجائزة.. شاهد مبادرة معلم بالأفلاج تُشعل حماس الطلاب
سبق

أطلق أحد معلمي الصفوف الأولية في محافظة الأفلاج، مبادرة "خطوة بخطوة"، لبثّ روح التنافس بين الطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طلابه، وإتقان مهارة القراء بشكل جيد.

وكان معلم ابتدائية خالد بن وليد في الأفلاج عبدالله معجب الشكرة، قد أطلق مبادرة "خطوة بخطوة"؛ بحيث يقرأ الطالب في الفصل بعض الجمل، وفي حالة إتقانه الجملة ينتقل من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية، ويستمر حتى يصل إلى الخطوة الخامسة، ومن ثم الحصول على جائزة تشجيعية من صندوق الجوائز المركون في نهاية مشوار المسابقة.

وقال المعلم عبدالله الشكرة: "تم إطلاق هذه المبادرة لبثّ روح التنافس بين الطلاب، وكسر حاجز الخجل، وتمكين الطالب من القراءة أمام زملائه بصوت عالٍ، كذلك تجويد القراءة بالحركات، وإتقان القراءة السريعة، ورفع مستوى التحصيل العملي وتحسين نواتج التعلم بتخريج جيل يمتلك المهارات الأساسية في التعليم".

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:28 AM

5 خطوات تنتهي بجائزة.. شاهد مبادرة معلم بالأفلاج تُشعل حماس الطلاب

تكسر حاجز الخجل وتمكّنهم من القراءة أمام أقرانهم بصوت عالٍ مع التجويد

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,868

أطلق أحد معلمي الصفوف الأولية في محافظة الأفلاج، مبادرة "خطوة بخطوة"، لبثّ روح التنافس بين الطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طلابه، وإتقان مهارة القراء بشكل جيد.

وكان معلم ابتدائية خالد بن وليد في الأفلاج عبدالله معجب الشكرة، قد أطلق مبادرة "خطوة بخطوة"؛ بحيث يقرأ الطالب في الفصل بعض الجمل، وفي حالة إتقانه الجملة ينتقل من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية، ويستمر حتى يصل إلى الخطوة الخامسة، ومن ثم الحصول على جائزة تشجيعية من صندوق الجوائز المركون في نهاية مشوار المسابقة.

وقال المعلم عبدالله الشكرة: "تم إطلاق هذه المبادرة لبثّ روح التنافس بين الطلاب، وكسر حاجز الخجل، وتمكين الطالب من القراءة أمام زملائه بصوت عالٍ، كذلك تجويد القراءة بالحركات، وإتقان القراءة السريعة، ورفع مستوى التحصيل العملي وتحسين نواتج التعلم بتخريج جيل يمتلك المهارات الأساسية في التعليم".

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