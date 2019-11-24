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لأول مرة بالطائف.. مجمع الملك فيصل ينجح في إجراء عملية زراعة قوقعة إلكترونية

أجراها فريق طبي متكامل.. والمستفيد طفل عمره 4 سنوات

تمكّن فريق طبي متكامل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من إجراء أول عملية من نوعها بمستشفيات الطائف، حيث أجرى أعضاء فريقها الطبي بقيادة الدكتور مروان النفيعي، والدكتور عبدالله الظاهري، عملية زراعة قوقعة إلكترونية لطفل.

وفي التفاصيل، فقد راجع الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الملك فيصل، وكانت الشكوى عدم القدرة على الكلام، وبعد الفحص وإجراء تخطيط السمع الجذعي الدماغي تبين وجود ضعف شديد جدًّا في السمع حسي عصبي.

وتم بعدها إجراء الأشعة المقطعية، والتي أظهرت سلامة الأذن الداخلية، وتم إجراء أشعة رنين مغناطيسي؛ للتأكد من سلامة عصب السمع، وبعد إجراء التحاليل المخبرية تقرر إجراء عملية زراعة قوقعة للأذن اليمنى.

وتمت العملية صباح اليوم، وتُعتبر الأولى من نوعها على مستوى المحافظة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، دون حدوث أي مضاعفات، ويحتاج للمتابعة في عيادة التخاطب بمجمع الملك فيصل.

ويعود هذا الإنجاز لفضل الله تعالى، ثم لوجود إشراف متميز من أفضل الاستشاريين السعوديين، وتوفر القدرات والمهارات الفنية ذات مستويات عالمية، ووجود أحدث المعدات والأجهزة الطبية بالمجمع.

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لأول مرة بالطائف.. مجمع الملك فيصل ينجح في إجراء عملية زراعة قوقعة إلكترونية
سبق

تمكّن فريق طبي متكامل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من إجراء أول عملية من نوعها بمستشفيات الطائف، حيث أجرى أعضاء فريقها الطبي بقيادة الدكتور مروان النفيعي، والدكتور عبدالله الظاهري، عملية زراعة قوقعة إلكترونية لطفل.

وفي التفاصيل، فقد راجع الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الملك فيصل، وكانت الشكوى عدم القدرة على الكلام، وبعد الفحص وإجراء تخطيط السمع الجذعي الدماغي تبين وجود ضعف شديد جدًّا في السمع حسي عصبي.

وتم بعدها إجراء الأشعة المقطعية، والتي أظهرت سلامة الأذن الداخلية، وتم إجراء أشعة رنين مغناطيسي؛ للتأكد من سلامة عصب السمع، وبعد إجراء التحاليل المخبرية تقرر إجراء عملية زراعة قوقعة للأذن اليمنى.

وتمت العملية صباح اليوم، وتُعتبر الأولى من نوعها على مستوى المحافظة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، دون حدوث أي مضاعفات، ويحتاج للمتابعة في عيادة التخاطب بمجمع الملك فيصل.

ويعود هذا الإنجاز لفضل الله تعالى، ثم لوجود إشراف متميز من أفضل الاستشاريين السعوديين، وتوفر القدرات والمهارات الفنية ذات مستويات عالمية، ووجود أحدث المعدات والأجهزة الطبية بالمجمع.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
05:29 PM

لأول مرة بالطائف.. مجمع الملك فيصل ينجح في إجراء عملية زراعة قوقعة إلكترونية

أجراها فريق طبي متكامل.. والمستفيد طفل عمره 4 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تمكّن فريق طبي متكامل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من إجراء أول عملية من نوعها بمستشفيات الطائف، حيث أجرى أعضاء فريقها الطبي بقيادة الدكتور مروان النفيعي، والدكتور عبدالله الظاهري، عملية زراعة قوقعة إلكترونية لطفل.

وفي التفاصيل، فقد راجع الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الملك فيصل، وكانت الشكوى عدم القدرة على الكلام، وبعد الفحص وإجراء تخطيط السمع الجذعي الدماغي تبين وجود ضعف شديد جدًّا في السمع حسي عصبي.

وتم بعدها إجراء الأشعة المقطعية، والتي أظهرت سلامة الأذن الداخلية، وتم إجراء أشعة رنين مغناطيسي؛ للتأكد من سلامة عصب السمع، وبعد إجراء التحاليل المخبرية تقرر إجراء عملية زراعة قوقعة للأذن اليمنى.

وتمت العملية صباح اليوم، وتُعتبر الأولى من نوعها على مستوى المحافظة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، دون حدوث أي مضاعفات، ويحتاج للمتابعة في عيادة التخاطب بمجمع الملك فيصل.

ويعود هذا الإنجاز لفضل الله تعالى، ثم لوجود إشراف متميز من أفضل الاستشاريين السعوديين، وتوفر القدرات والمهارات الفنية ذات مستويات عالمية، ووجود أحدث المعدات والأجهزة الطبية بالمجمع.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
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