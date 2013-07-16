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الاتفاق يحط الرحال في "سلوفينيا".. والقادسية يستعير مهاجم الشباب

حطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رحالها في مدينة ماريبور السلوفينية؛ وذلك استعداداً لخوض معسكر إعدادي مكثف يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.

ويبدأ فريق الاتفاق غداً الثلاثاء أولى حصصه التدريبية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت سلوفينيا على ملاعب “البلاي جرين” في مدينة ماريبور.

ويأتي المعسكر الاتفاقي في سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات الفنية للموسم الجديد والذي ينطلق يوم الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

وقد أعلنت إدارة نادي القادسية عن إتمام التوقيع مع المهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاماً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يحط الرحال في "سلوفينيا".. والقادسية يستعير مهاجم الشباب
سبق

حطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رحالها في مدينة ماريبور السلوفينية؛ وذلك استعداداً لخوض معسكر إعدادي مكثف يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.

ويبدأ فريق الاتفاق غداً الثلاثاء أولى حصصه التدريبية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت سلوفينيا على ملاعب “البلاي جرين” في مدينة ماريبور.

ويأتي المعسكر الاتفاقي في سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات الفنية للموسم الجديد والذي ينطلق يوم الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

وقد أعلنت إدارة نادي القادسية عن إتمام التوقيع مع المهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاماً.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:59 AM

الاتفاق يحط الرحال في "سلوفينيا".. والقادسية يستعير مهاجم الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رحالها في مدينة ماريبور السلوفينية؛ وذلك استعداداً لخوض معسكر إعدادي مكثف يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.

ويبدأ فريق الاتفاق غداً الثلاثاء أولى حصصه التدريبية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت سلوفينيا على ملاعب “البلاي جرين” في مدينة ماريبور.

ويأتي المعسكر الاتفاقي في سلوفينيا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات الفنية للموسم الجديد والذي ينطلق يوم الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

وقد أعلنت إدارة نادي القادسية عن إتمام التوقيع مع المهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاماً.

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