طفل يحرِّك "بلدية العارضة" بعد أن وجَّه رسالة في فيديو لأمين جازان

قامت بطرح مشروع لتوريد ألعاب إضافية بالحديقة وبقية حدائق المحافظة

حرَّك فيديو لطفل، ظَهَر من خلاله موجهًا رسالة لأمين منطقة جازان حول تعطُّل الألعاب بإحدى الحدائق، بلدية محافظة العارضة؛ وأوضحت ردًّا على المقطع أنها قامت بطرح مشروع لتوريد ألعاب إضافية بالحديقة التي ظَهَر من خلالها الطفل، وكذلك بقية حدائق المحافظة.

وتفصيلاً، قالت بلدية العارضة لـ"سبق" إنه قد تم الاطلاع على المقطع المتداوَل بوسائل التواصل الاجتماعي؛ وتود التوضيح أنه يوجد بالحديقة عدد من الألعاب المتاحة للاستخدام، إضافة إلى موقع استثماري للألعاب الهوائية، يرتاده عدد من زوَّار الحديقة.

وأضافت: كما قامت البلدية بطرح مشروع لتوريد ألعاب إضافية بالحديقة وبقية حدائق المحافظة.

وكان الطفل قد ظَهَر من خلال مقطع فيديو مناشدًا أمين منطقة جازان حول تعطُّل ألعاب الحديقة الواقعة غرب المحافظة بالقرب من إسكان الروان، وافتقارها للصيانة. فيما أشار والده لـ"سبق" إلى أنه فوجئ بأن بعض الألعاب متعطلة رغم أنها برسوم، لافتًا إلى أنه حاول التقدُّم بشكوى للأمانة عبر الرقم الموحد غير أنهم أخلوا مسؤوليتهم، وبيَّنوا أنه ليس من اختصاصهم، قبل أن ترد البلدية على المقطع.