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دعمًا لانتفاضة الأحوازيين.. وقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة إيران ببروكسل

رفعوا شعارات تندد بالعنف المفرط الذي استخدمه النظام الإيراني لقمع التظاهرات

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل بعد ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تضامنية شارك فيها حشد من الأحوازيين والعشرات من أبناء الجاليات من فلسطين والعراق وكردستان؛ دعمًا لانتفاضة الأحوازيين والشعوب غير الفارسية والإيرانيين الرافضين لسياسات النظام.

وفي التفاصيل: احتشد المئات أمام مبنى السفارة الإيرانية في بروكسل، بدعوة من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، التي أرفقت دعوتها للمشاركة في التظاهرة بإيجاز يكشف حجم العنف الذي استخدمته أجهزة النظام الإيراني في التعامل مع المظاهرات الأخيرة.

وأحرق المشاركون في الوقفة التضامنية علم النظام الإيراني، ورفعوا أعلام الأحواز وصورًا لبعض من قتلتهم أجهزة أمن النظام خلال الأيام الماضية، بينما هتف آخرون: "بالروح بالدم نفديك يا أحواز"؛ في إشارة إلى دعمهم الكامل للأحوازيين الذين شاركوا بقوة في تظاهرات الأيام الماضية الرافضة لسياسات النظام الإيراني.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بحجم العنف المفرط الذي استخدمته مؤسسات القمع التابعة للنظام الإيراني، وخاصة جهاز الحرس الثوري والباسيج من أجل قمع التظاهرات.

وأدان المشاركون في الوقفة التضامنية في بروكسل، حملات الاعتقال والتشويه التي طالت المشاركين في التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدين أن ما يمارسه النظام الإيراني "هو الإرهاب بعينه".

وجاء في دعوة حركة النضال للمشاركة في الوقفة التضامنية: "أن الأحوازيين قدموا خلال التظاهرات في الأيام القليلة الماضية أكثرَ من 40 شهيدًا، وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين، بعد أن استخدمت قوات النظام وأجهزته القمعية الرصاصَ الحي لقمع التظاهرات، ورفض الاستجابة للمطالب القانونية المشروعة".

وشدّدت دعوة الحركة للمشاركة في الوقفة التضامنية أمام سفارة إيران في بروكسل، على أهمية ذلك؛ من أجل إيصال صوت المتظاهرين إلى العالم، ولإدانة الجرائم التي تُرتَكَب بحق الأحوازيين.

إيران احتجاجات إيران الأحواز

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دعمًا لانتفاضة الأحوازيين.. وقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة إيران ببروكسل
سبق

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل بعد ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تضامنية شارك فيها حشد من الأحوازيين والعشرات من أبناء الجاليات من فلسطين والعراق وكردستان؛ دعمًا لانتفاضة الأحوازيين والشعوب غير الفارسية والإيرانيين الرافضين لسياسات النظام.

وفي التفاصيل: احتشد المئات أمام مبنى السفارة الإيرانية في بروكسل، بدعوة من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، التي أرفقت دعوتها للمشاركة في التظاهرة بإيجاز يكشف حجم العنف الذي استخدمته أجهزة النظام الإيراني في التعامل مع المظاهرات الأخيرة.

وأحرق المشاركون في الوقفة التضامنية علم النظام الإيراني، ورفعوا أعلام الأحواز وصورًا لبعض من قتلتهم أجهزة أمن النظام خلال الأيام الماضية، بينما هتف آخرون: "بالروح بالدم نفديك يا أحواز"؛ في إشارة إلى دعمهم الكامل للأحوازيين الذين شاركوا بقوة في تظاهرات الأيام الماضية الرافضة لسياسات النظام الإيراني.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بحجم العنف المفرط الذي استخدمته مؤسسات القمع التابعة للنظام الإيراني، وخاصة جهاز الحرس الثوري والباسيج من أجل قمع التظاهرات.

وأدان المشاركون في الوقفة التضامنية في بروكسل، حملات الاعتقال والتشويه التي طالت المشاركين في التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدين أن ما يمارسه النظام الإيراني "هو الإرهاب بعينه".

وجاء في دعوة حركة النضال للمشاركة في الوقفة التضامنية: "أن الأحوازيين قدموا خلال التظاهرات في الأيام القليلة الماضية أكثرَ من 40 شهيدًا، وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين، بعد أن استخدمت قوات النظام وأجهزته القمعية الرصاصَ الحي لقمع التظاهرات، ورفض الاستجابة للمطالب القانونية المشروعة".

وشدّدت دعوة الحركة للمشاركة في الوقفة التضامنية أمام سفارة إيران في بروكسل، على أهمية ذلك؛ من أجل إيصال صوت المتظاهرين إلى العالم، ولإدانة الجرائم التي تُرتَكَب بحق الأحوازيين.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
08:44 PM

دعمًا لانتفاضة الأحوازيين.. وقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة إيران ببروكسل

رفعوا شعارات تندد بالعنف المفرط الذي استخدمه النظام الإيراني لقمع التظاهرات

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هادي العصيمي - الرياض
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شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل بعد ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تضامنية شارك فيها حشد من الأحوازيين والعشرات من أبناء الجاليات من فلسطين والعراق وكردستان؛ دعمًا لانتفاضة الأحوازيين والشعوب غير الفارسية والإيرانيين الرافضين لسياسات النظام.

وفي التفاصيل: احتشد المئات أمام مبنى السفارة الإيرانية في بروكسل، بدعوة من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، التي أرفقت دعوتها للمشاركة في التظاهرة بإيجاز يكشف حجم العنف الذي استخدمته أجهزة النظام الإيراني في التعامل مع المظاهرات الأخيرة.

وأحرق المشاركون في الوقفة التضامنية علم النظام الإيراني، ورفعوا أعلام الأحواز وصورًا لبعض من قتلتهم أجهزة أمن النظام خلال الأيام الماضية، بينما هتف آخرون: "بالروح بالدم نفديك يا أحواز"؛ في إشارة إلى دعمهم الكامل للأحوازيين الذين شاركوا بقوة في تظاهرات الأيام الماضية الرافضة لسياسات النظام الإيراني.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بحجم العنف المفرط الذي استخدمته مؤسسات القمع التابعة للنظام الإيراني، وخاصة جهاز الحرس الثوري والباسيج من أجل قمع التظاهرات.

وأدان المشاركون في الوقفة التضامنية في بروكسل، حملات الاعتقال والتشويه التي طالت المشاركين في التظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدين أن ما يمارسه النظام الإيراني "هو الإرهاب بعينه".

وجاء في دعوة حركة النضال للمشاركة في الوقفة التضامنية: "أن الأحوازيين قدموا خلال التظاهرات في الأيام القليلة الماضية أكثرَ من 40 شهيدًا، وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين، بعد أن استخدمت قوات النظام وأجهزته القمعية الرصاصَ الحي لقمع التظاهرات، ورفض الاستجابة للمطالب القانونية المشروعة".

وشدّدت دعوة الحركة للمشاركة في الوقفة التضامنية أمام سفارة إيران في بروكسل، على أهمية ذلك؛ من أجل إيصال صوت المتظاهرين إلى العالم، ولإدانة الجرائم التي تُرتَكَب بحق الأحوازيين.

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