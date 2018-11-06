المليشيات الحوثية تتخذ الطواقم الطبية بالحديدة دروعًا بشرية

اقتحمت مستشفى 22 مايو وتحصنت بداخلها ومنعت مغادرة منسوبيها

قالت مصادر طبية وحقوقية إن مليشيات الحوثي الانقلابية اقتحمت مستشفى 22 مايو في الحديدة وتحصنت داخل وفوق أسطح المستشفى ومنعت مغادرة الطاقم الطبي للمستشفى.

وأضافت المصادر أن المليشيات جعلت من أطباء وطاقم التمريض درعًا بشريًا وتقوم بالقنص من داخل غرف المستشفى، رغم وجود مرضى في العناية المركزة وغرف العمليات.

وتتشبث المليشيات بالمدنيين لمنع تقدم القوات المشتركة التي طردت المليشيات من مناطق ومساحات كبيرة، وباتت تفرض حصارًا محكمًا على المدينة من كل الاتجاهات.