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تقرير يكشف دور ولي العهد في إنهاء أزمة إسلام أباد مع أمريكا

عنونت الصحيفة "على رئيس وزراء باكستان شُكرَ محمد بن سلمان"

نقلت صحيفة "ذا إكسبريس تربيون" الباكستانية عن مسؤولين باكستانيين، حقيقة ما دار وراء الكواليس على مدار عدة أشهر لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان.

وقال التقرير: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا رئيسيًّا في تقريب وجهات النظر بين البلدين، وتُوّجت جهوده بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن علاقات وثيقة تربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وأن الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا كبيرًا لإصلاح العلاقات المتوترة بين الجانبين الأمريكي والباكستاني، وبهدف مساعدة إسلام أباد في جذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.

وأشارت الصحيفة في عنوانها الرئيسي، إلى أن على رئيس الوزراء الباكستاني شكر ولي العهد السعودي على الجهود التي يبذلها لمساعدة إسلام أباد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير يكشف دور ولي العهد في إنهاء أزمة إسلام أباد مع أمريكا
سبق

نقلت صحيفة "ذا إكسبريس تربيون" الباكستانية عن مسؤولين باكستانيين، حقيقة ما دار وراء الكواليس على مدار عدة أشهر لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان.

وقال التقرير: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا رئيسيًّا في تقريب وجهات النظر بين البلدين، وتُوّجت جهوده بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن علاقات وثيقة تربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وأن الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا كبيرًا لإصلاح العلاقات المتوترة بين الجانبين الأمريكي والباكستاني، وبهدف مساعدة إسلام أباد في جذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.

وأشارت الصحيفة في عنوانها الرئيسي، إلى أن على رئيس الوزراء الباكستاني شكر ولي العهد السعودي على الجهود التي يبذلها لمساعدة إسلام أباد.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
01:11 PM

تقرير يكشف دور ولي العهد في إنهاء أزمة إسلام أباد مع أمريكا

عنونت الصحيفة "على رئيس وزراء باكستان شُكرَ محمد بن سلمان"

A A A
خالد علي - الرياض
2
24,798

نقلت صحيفة "ذا إكسبريس تربيون" الباكستانية عن مسؤولين باكستانيين، حقيقة ما دار وراء الكواليس على مدار عدة أشهر لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان.

وقال التقرير: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا رئيسيًّا في تقريب وجهات النظر بين البلدين، وتُوّجت جهوده بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن علاقات وثيقة تربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وأن الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا كبيرًا لإصلاح العلاقات المتوترة بين الجانبين الأمريكي والباكستاني، وبهدف مساعدة إسلام أباد في جذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد.

وأشارت الصحيفة في عنوانها الرئيسي، إلى أن على رئيس الوزراء الباكستاني شكر ولي العهد السعودي على الجهود التي يبذلها لمساعدة إسلام أباد.

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