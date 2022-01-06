"جامعة طيبة" تطلق مبادرة تعزيز القدرات البحثية في مساريها "واعد" و"خبير"

تستهدف أعضاء هيئة التدريس لبناء كوادر بحثية متخصصة.. وهنا الشروط

أعلنت وكالة جامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة بعمادة البحث العلمي عن بدء التقديم على مبادرة تعزيز القدرات البحثية 2 في مساريها؛ مسار "واعد" لدعم الباحثين الجدد من أعضاء هيئة التدريس، ومسار "خبير".

ويستهدف مسار "واعد" RC2-A جميع أعضاء هيئة التدريس الجدد ممن لم يمضِ على تعيينه كأستاذ مساعد سنتين، فيما يستهدف مسار خبير RC2-B جميع أعضاء هيئة التدريس الذين أمضوا أكثر من سنتين على مرتبة أستاذ مساعد أو أعلى .

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس البحثية وبناء كوادر بحثية متخصصة في أولويات جامعة طيبة البحثية وتوجيه البحث العلمي ومخرجاته؛ للمساهمة في حل قضايا المجتمع ودفع عجلة التنمية ودعم الأبحاث عالية الأثر والمتوافقة مع أولويات وتوجيهات جامعة طيبة، ودعم أعضاء هيئة التدريس الجدد وتمكين الطلاب من الاشتراك في بحوث نوعية.

وللاطلاع على الشروط العامة والتقديم على المبادرة عبر الرابط التالي :

مسار "واعد":

https://taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=50&PageId=601

مسار "خبير":

https://taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=50&PageId=602