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اختتام دورة "مهارات كرة القدم" لـ60 طالبًا من ابتدائية سعود بصامطة

استهدفت مرتادي أندية الحي الترفيهية التعليمية بالحد الجنوبي

اختتمت، أمس، فعاليات دورة "مهارات كرة القدم" للطلبة المنتسبين لأندية الحي الترفيهية التعليمية، في نادي الحي بابتدائية الملك سعود بصامطة.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير إدارة النشاط الطلابي، ممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان؛ محمد بن إبراهيم النعمي.

وهدفت الدورة التي نفذها مشرف التربية البدنية بمكتب تعليم صامطة، حمد كريري، طوال ثلاثة أسابيع؛ إلى تنمية وصقل المواهب الكروية واكتشاف المواهب الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة كرة القدم، وتنشئة جيل متطور مهاريًّا من خلال التدريب المنظم، بما يحقّق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأعرب مدير مكتب تعليم صامطة، عن سعادته بحضور مثل هذه الدورة الرياضية، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يوليه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، في دعم الأنشطة التعليمية والترفيهية داخل أندية الحي بالمنطقة عامة، وفي الحد الجنوبي خاصة.

وأكد أهمية تنظيم مثل هذه الدورة في دعم المواهب الناشئة وتوجيهها التوجيه الصحيح، بما يعود بالنفع على الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، مشيدًا بممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان، في دعمه لبرامج وفعاليات أندية الحي الترفيهية.

من جهته أعرب مدير إدارة النشاط الطلابي، ممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان، عن سعادته البالغة بما شاهده من فعاليات وبرامج تصقل المواهب الإبداعية.

وقال المشرف على الدورة محمد بن علي سهلي: إن الدورة نفذت في ثلاثة أسابيع بواقع أربعة أيام من كل أسبوع، وبلغ عدد المتدربين 60 طالبًا من مرتادي أندية الحي الترفيهية التعليمية بالحد الجنوبي.

كما شهد الحضور نهائي دوري المعلمين بالنادي، ثم جرى توزيع الكؤوس والميداليات على الفريقين الحائزين على المركزين الأول والثاني بالدورة، وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين في إنجاح الدورة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اختتام دورة "مهارات كرة القدم" لـ60 طالبًا من ابتدائية سعود بصامطة
سبق

اختتمت، أمس، فعاليات دورة "مهارات كرة القدم" للطلبة المنتسبين لأندية الحي الترفيهية التعليمية، في نادي الحي بابتدائية الملك سعود بصامطة.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير إدارة النشاط الطلابي، ممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان؛ محمد بن إبراهيم النعمي.

وهدفت الدورة التي نفذها مشرف التربية البدنية بمكتب تعليم صامطة، حمد كريري، طوال ثلاثة أسابيع؛ إلى تنمية وصقل المواهب الكروية واكتشاف المواهب الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة كرة القدم، وتنشئة جيل متطور مهاريًّا من خلال التدريب المنظم، بما يحقّق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأعرب مدير مكتب تعليم صامطة، عن سعادته بحضور مثل هذه الدورة الرياضية، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يوليه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، في دعم الأنشطة التعليمية والترفيهية داخل أندية الحي بالمنطقة عامة، وفي الحد الجنوبي خاصة.

وأكد أهمية تنظيم مثل هذه الدورة في دعم المواهب الناشئة وتوجيهها التوجيه الصحيح، بما يعود بالنفع على الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، مشيدًا بممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان، في دعمه لبرامج وفعاليات أندية الحي الترفيهية.

من جهته أعرب مدير إدارة النشاط الطلابي، ممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان، عن سعادته البالغة بما شاهده من فعاليات وبرامج تصقل المواهب الإبداعية.

وقال المشرف على الدورة محمد بن علي سهلي: إن الدورة نفذت في ثلاثة أسابيع بواقع أربعة أيام من كل أسبوع، وبلغ عدد المتدربين 60 طالبًا من مرتادي أندية الحي الترفيهية التعليمية بالحد الجنوبي.

كما شهد الحضور نهائي دوري المعلمين بالنادي، ثم جرى توزيع الكؤوس والميداليات على الفريقين الحائزين على المركزين الأول والثاني بالدورة، وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين في إنجاح الدورة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:13 PM

اختتام دورة "مهارات كرة القدم" لـ60 طالبًا من ابتدائية سعود بصامطة

استهدفت مرتادي أندية الحي الترفيهية التعليمية بالحد الجنوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اختتمت، أمس، فعاليات دورة "مهارات كرة القدم" للطلبة المنتسبين لأندية الحي الترفيهية التعليمية، في نادي الحي بابتدائية الملك سعود بصامطة.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير إدارة النشاط الطلابي، ممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان؛ محمد بن إبراهيم النعمي.

وهدفت الدورة التي نفذها مشرف التربية البدنية بمكتب تعليم صامطة، حمد كريري، طوال ثلاثة أسابيع؛ إلى تنمية وصقل المواهب الكروية واكتشاف المواهب الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة كرة القدم، وتنشئة جيل متطور مهاريًّا من خلال التدريب المنظم، بما يحقّق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأعرب مدير مكتب تعليم صامطة، عن سعادته بحضور مثل هذه الدورة الرياضية، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يوليه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، في دعم الأنشطة التعليمية والترفيهية داخل أندية الحي بالمنطقة عامة، وفي الحد الجنوبي خاصة.

وأكد أهمية تنظيم مثل هذه الدورة في دعم المواهب الناشئة وتوجيهها التوجيه الصحيح، بما يعود بالنفع على الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، مشيدًا بممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان، في دعمه لبرامج وفعاليات أندية الحي الترفيهية.

من جهته أعرب مدير إدارة النشاط الطلابي، ممثل أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة جازان، عن سعادته البالغة بما شاهده من فعاليات وبرامج تصقل المواهب الإبداعية.

وقال المشرف على الدورة محمد بن علي سهلي: إن الدورة نفذت في ثلاثة أسابيع بواقع أربعة أيام من كل أسبوع، وبلغ عدد المتدربين 60 طالبًا من مرتادي أندية الحي الترفيهية التعليمية بالحد الجنوبي.

كما شهد الحضور نهائي دوري المعلمين بالنادي، ثم جرى توزيع الكؤوس والميداليات على الفريقين الحائزين على المركزين الأول والثاني بالدورة، وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين في إنجاح الدورة.

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