النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تماثل 398 للشفاء يرفع الإجمالي لـ 6291

سجل المغرب، اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 7859، فيما استقر عدد الوفيات في 205 حالات بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 6291 بعد تماثل 398 شخصاً للشفاء، فيما اُستبعدت 221 ألفًا و154 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجل المغرب، اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 7859، فيما استقر عدد الوفيات في 205 حالات بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 6291 بعد تماثل 398 شخصاً للشفاء، فيما اُستبعدت 221 ألفًا و154 حالة بعد الكشف المخبري.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
02:12 PM

المغرب: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تماثل 398 للشفاء يرفع الإجمالي لـ 6291

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
103

سجل المغرب، اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 7859، فيما استقر عدد الوفيات في 205 حالات بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 6291 بعد تماثل 398 شخصاً للشفاء، فيما اُستبعدت 221 ألفًا و154 حالة بعد الكشف المخبري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,753
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,124
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة