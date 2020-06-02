المغرب: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تماثل 398 للشفاء يرفع الإجمالي لـ 6291

سجل المغرب، اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 7859، فيما استقر عدد الوفيات في 205 حالات بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.



وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 6291 بعد تماثل 398 شخصاً للشفاء، فيما اُستبعدت 221 ألفًا و154 حالة بعد الكشف المخبري.