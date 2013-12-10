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"صحة" الرياض: وقت هطول الأمطار من مهيّجات الربو .. تأكّدوا من هذا الأمر

هطولات متفرقة تشهدها أحياء بالعاصمة و"الأرصاد" تتوقّع استمرارها لمساء اليوم

دعت "صحة" الرياض مرضى الربو، إلى التأكد من استخدام البخاخ بالطريقة الصحيحة، وذلك تزامناً مع الأمطار المتفرقة التي تشهدها العاصمة صباح اليوم.

وقالت "صحة" الرياض، عبر حسابها في "تويتر": وقت هطول #الأمطار من مهيّجات #الربو، تأكّد من استخدام بخاخ الربو بالطريقة الصحيحة.

وتشهد أحياء عدة بالعاصمة أمطاراً متفرقة بدأت مع ساعات الصباح ومازالت متواصلة، فيما تتوقع "الأرصاد" استمرار الحالة إلى مساء اليوم.

صحة الرياض مرضى الربو أمطار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة" الرياض: وقت هطول الأمطار من مهيّجات الربو .. تأكّدوا من هذا الأمر
سبق

دعت "صحة" الرياض مرضى الربو، إلى التأكد من استخدام البخاخ بالطريقة الصحيحة، وذلك تزامناً مع الأمطار المتفرقة التي تشهدها العاصمة صباح اليوم.

وقالت "صحة" الرياض، عبر حسابها في "تويتر": وقت هطول #الأمطار من مهيّجات #الربو، تأكّد من استخدام بخاخ الربو بالطريقة الصحيحة.

وتشهد أحياء عدة بالعاصمة أمطاراً متفرقة بدأت مع ساعات الصباح ومازالت متواصلة، فيما تتوقع "الأرصاد" استمرار الحالة إلى مساء اليوم.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:49 AM

"صحة" الرياض: وقت هطول الأمطار من مهيّجات الربو .. تأكّدوا من هذا الأمر

هطولات متفرقة تشهدها أحياء بالعاصمة و"الأرصاد" تتوقّع استمرارها لمساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت "صحة" الرياض مرضى الربو، إلى التأكد من استخدام البخاخ بالطريقة الصحيحة، وذلك تزامناً مع الأمطار المتفرقة التي تشهدها العاصمة صباح اليوم.

وقالت "صحة" الرياض، عبر حسابها في "تويتر": وقت هطول #الأمطار من مهيّجات #الربو، تأكّد من استخدام بخاخ الربو بالطريقة الصحيحة.

وتشهد أحياء عدة بالعاصمة أمطاراً متفرقة بدأت مع ساعات الصباح ومازالت متواصلة، فيما تتوقع "الأرصاد" استمرار الحالة إلى مساء اليوم.

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