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إعلامي "تركي": طالما يقف الأمير خالد مع "النصر" فبإمكانهم الحصول على "غزال"

بعد صفقة الكاميروني "أبو بكر" المدوية

قال الإعلامي التركي ekrem konur إن النصر بإمكانه الحصول على خدمات اللاعب الجزائري رشيد غزال لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وبرر الإعلامي التركي دلك بوقوف الأمير خالد بن فهد وراء الفريق في تعاقداته الأخيرة مثل البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر.

ونقل الإعلامي تصريحات لوكيل اللاعب قال فيها إنهم تلقينا عروضًا من أندية إسبانية وإيطالية وهناك عرضان آخران أحدهما سعودي والآخر قطري للاعب.

يُذكر أن اللاعب يلعب في الوقت الحالي مع بشكتاش التركي معارًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

ولعب رسيد مع بشكتاش (37) مباراة سجل فيهم (9) أهـداف وله (19) اسيست و(30) تسديدة في المرمى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعلامي "تركي": طالما يقف الأمير خالد مع "النصر" فبإمكانهم الحصول على "غزال"
سبق

قال الإعلامي التركي ekrem konur إن النصر بإمكانه الحصول على خدمات اللاعب الجزائري رشيد غزال لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وبرر الإعلامي التركي دلك بوقوف الأمير خالد بن فهد وراء الفريق في تعاقداته الأخيرة مثل البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر.

ونقل الإعلامي تصريحات لوكيل اللاعب قال فيها إنهم تلقينا عروضًا من أندية إسبانية وإيطالية وهناك عرضان آخران أحدهما سعودي والآخر قطري للاعب.

يُذكر أن اللاعب يلعب في الوقت الحالي مع بشكتاش التركي معارًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

ولعب رسيد مع بشكتاش (37) مباراة سجل فيهم (9) أهـداف وله (19) اسيست و(30) تسديدة في المرمى.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
10:46 PM

إعلامي "تركي": طالما يقف الأمير خالد مع "النصر" فبإمكانهم الحصول على "غزال"

بعد صفقة الكاميروني "أبو بكر" المدوية

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
9,322

قال الإعلامي التركي ekrem konur إن النصر بإمكانه الحصول على خدمات اللاعب الجزائري رشيد غزال لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وبرر الإعلامي التركي دلك بوقوف الأمير خالد بن فهد وراء الفريق في تعاقداته الأخيرة مثل البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر.

ونقل الإعلامي تصريحات لوكيل اللاعب قال فيها إنهم تلقينا عروضًا من أندية إسبانية وإيطالية وهناك عرضان آخران أحدهما سعودي والآخر قطري للاعب.

يُذكر أن اللاعب يلعب في الوقت الحالي مع بشكتاش التركي معارًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

ولعب رسيد مع بشكتاش (37) مباراة سجل فيهم (9) أهـداف وله (19) اسيست و(30) تسديدة في المرمى.

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