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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

تفاديًا لكورونا.. "صحة رفحاء والبلدية" تستلم 6 مدارس لتسكين العمالة

تمثّل جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

‏استلم القطاع الصحي بمحافظة رفحاء والبلدية، اليوم، ست مدارس، تمثل جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم في رفحاء خالد ناجي الشمري، ومدير القطاع الصحي محمد مهيدي النجدي.

جرى تسليم المدارس لتكون سكنًا مؤقتًا لعمال المؤسسات والشركات، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة؛ تفاديًا لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن العملية التكاملية بين الأجهزة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، والمساهمة بإنجاح الخطة المرسومة لمواجهة الأزمة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاديًا لكورونا.. "صحة رفحاء والبلدية" تستلم 6 مدارس لتسكين العمالة
سبق

‏استلم القطاع الصحي بمحافظة رفحاء والبلدية، اليوم، ست مدارس، تمثل جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم في رفحاء خالد ناجي الشمري، ومدير القطاع الصحي محمد مهيدي النجدي.

جرى تسليم المدارس لتكون سكنًا مؤقتًا لعمال المؤسسات والشركات، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة؛ تفاديًا لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن العملية التكاملية بين الأجهزة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، والمساهمة بإنجاح الخطة المرسومة لمواجهة الأزمة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:42 PM

تفاديًا لكورونا.. "صحة رفحاء والبلدية" تستلم 6 مدارس لتسكين العمالة

تمثّل جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

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عويد التومي - رفحاء
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‏استلم القطاع الصحي بمحافظة رفحاء والبلدية، اليوم، ست مدارس، تمثل جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم في رفحاء خالد ناجي الشمري، ومدير القطاع الصحي محمد مهيدي النجدي.

جرى تسليم المدارس لتكون سكنًا مؤقتًا لعمال المؤسسات والشركات، وإخضاعهم للفحوصات اللازمة؛ تفاديًا لفيروس كورونا، والحد من انتشاره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن العملية التكاملية بين الأجهزة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، والمساهمة بإنجاح الخطة المرسومة لمواجهة الأزمة.

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