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شاهد من الرياض.. جولات تفتيشية على مصانع وصيدليات تضبط 142 مخالفاً

نفّذتها "العمل" والجهات المشاركة خلال هذا الأسبوع وانتهت بإنذار 109 منشآت

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، 991 جولة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة استهدفت المحلات التجارية القائمة بذاتها، والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، وورش السيارات والمصانع والمستودعات والمطاعم والصيدليات؛ أسفرت عن ضبط 205 مخالفات وإنذار 109 منشآت مخالفة لأنظمة الوزارة، والقبض على 142 وافداً خالفوا نظام الإقامة والعمل، تم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وذكر مدير مكتب عمل الرياض بندر الحقباني، أن المخالفات المضبوطة شملت عدم الالتزام بقرار تأنيث المحلات النسائية وتوطينها وتوطين قطاع الاتصالات، وتشغيل الموظف بدون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليمه نسخة منه؛ مبيناً أن المفتشين الميدانيين قد رصدوا محاولة تحايل على قرار التأنيث؛ حيث قام أحد الوافدين ببيع المستلزمات النسائية في الخفاء.

وأوضح "الحقباني" أن الحملات التفتيشية مستمرة لمتابعة المنشآت، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة له؛ مؤكداً أن العقوبات ستطال كل المخالفين لقرارات الوزارة دون استثناء.

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شاهد من الرياض.. جولات تفتيشية على مصانع وصيدليات تضبط 142 مخالفاً
سبق

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، 991 جولة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة استهدفت المحلات التجارية القائمة بذاتها، والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، وورش السيارات والمصانع والمستودعات والمطاعم والصيدليات؛ أسفرت عن ضبط 205 مخالفات وإنذار 109 منشآت مخالفة لأنظمة الوزارة، والقبض على 142 وافداً خالفوا نظام الإقامة والعمل، تم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وذكر مدير مكتب عمل الرياض بندر الحقباني، أن المخالفات المضبوطة شملت عدم الالتزام بقرار تأنيث المحلات النسائية وتوطينها وتوطين قطاع الاتصالات، وتشغيل الموظف بدون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليمه نسخة منه؛ مبيناً أن المفتشين الميدانيين قد رصدوا محاولة تحايل على قرار التأنيث؛ حيث قام أحد الوافدين ببيع المستلزمات النسائية في الخفاء.

وأوضح "الحقباني" أن الحملات التفتيشية مستمرة لمتابعة المنشآت، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة له؛ مؤكداً أن العقوبات ستطال كل المخالفين لقرارات الوزارة دون استثناء.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
03:10 PM

شاهد من الرياض.. جولات تفتيشية على مصانع وصيدليات تضبط 142 مخالفاً

نفّذتها "العمل" والجهات المشاركة خلال هذا الأسبوع وانتهت بإنذار 109 منشآت

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ذياب الشمري - الرياض
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نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، 991 جولة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة استهدفت المحلات التجارية القائمة بذاتها، والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، وورش السيارات والمصانع والمستودعات والمطاعم والصيدليات؛ أسفرت عن ضبط 205 مخالفات وإنذار 109 منشآت مخالفة لأنظمة الوزارة، والقبض على 142 وافداً خالفوا نظام الإقامة والعمل، تم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وذكر مدير مكتب عمل الرياض بندر الحقباني، أن المخالفات المضبوطة شملت عدم الالتزام بقرار تأنيث المحلات النسائية وتوطينها وتوطين قطاع الاتصالات، وتشغيل الموظف بدون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليمه نسخة منه؛ مبيناً أن المفتشين الميدانيين قد رصدوا محاولة تحايل على قرار التأنيث؛ حيث قام أحد الوافدين ببيع المستلزمات النسائية في الخفاء.

وأوضح "الحقباني" أن الحملات التفتيشية مستمرة لمتابعة المنشآت، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة له؛ مؤكداً أن العقوبات ستطال كل المخالفين لقرارات الوزارة دون استثناء.

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