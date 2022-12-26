"صدمة نفسية حادة" تصيب أفغانياً إثر حادث أفقده ساقه وهذا ما حدث في "مجمع جدة"

قسم الطوارئ والكوارث في المجمع استقبل العائلة المكونة من أب وابن وابنة

تمكّن -بفضل الله- فريق الخدمة الاجتماعية الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، من إنهاء معاناة شاب أفغاني الجنسية يبلغ من العمر 15 عاماً، إثر تعرضه لصدمة نفسية حادة، بعد أن بُترت ساقه اليمنى نتيجة حادث مروري مروع أدى إلى تهشمها.



وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ والكوارث في المجمع الطبي عائلة من الجنسية الأفغانية مكونة من أب وابن وابنة؛ إثر تعرضهم لحادث مروري على خط الحرمين السريع من المدينة المنورة، مما أدى إلى خضوعهم لعدة عمليات جراحية إحداها عملية بتر عاجلة للساق اليمنى للابن نظراً لتهشمها وخوفاً من حدوث مضاعفات صحية لا سمح الله.



وبيّن الفريق الاجتماعي أنه كالمعتاد عليه التدخل في تعزيز الجانب النفسي والاجتماعي للمرضى المنومين لدعم استجابة المريض للخطة العلاجية، وأفاد بأنه بعد مباشرة حالة الشاب اتضح عليه اضطراب ما بعد الصدمة إثر عملية البتر، الأمر الذي استدعى وضع برنامج علاجي اجتماعي له لمدة شهر؛ لتقديم وتعزيز الجانب النفسي ومن ثم الاجتماعي ومتابعة حالته الصحية والاجتماعية ومشاركته في التخفيف من الآثار الجانبية لما بعد الصدمة، مما أعاد إليه ممارسة حياته الاجتماعية بشكل إيجابي.



يُذكر أن من أهم الأدوار التي يقدمها الأخصائي الاجتماعي التقييم الاجتماعي النفسي للمريض وأيضاً تقديم الدعم الاجتماعي النفسي للمريض وأسرته، حيث إن الأخصائي الاجتماعي تكون لديه سمات تعينه على تلقي المريض وتقبله للتوجيه والإرشاد الصحي الاجتماعي، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من الفريق الطبي، وبدوره يسعى إلى تحقيق التكيف النفسي والبيئي الاجتماعي للمريض وأسرته.