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"المياه الوطنية" تُشعر عملاءها بقراءة العدّاد برسالة نصية.. بدءاً من الشهر المقبل

لتحسين تجربة العميل مع المحافظة على استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء إشعار العملاء بقراءات عدّاداتهم، بعد أخذها مباشرة من خلال إرسال رسائل نصية، وإصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، من أجل تحسين تجربة العميل، مع المحافظة على استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، كما كان يتم في السابق.

وأوضحت الشركة أن هذه الرسائل، التي ستنطلق بدءاً من الشهر المقبل، تُعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدّادات الذكية، مؤكدةً أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه، يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقاً لدورة قراءة العدّاد، بما لا يتجاوز استهلاك 30 يوماً على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.

وحول إصدار فاتورتيْن للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة "إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط"، مؤكدةً أن العميل حين تصدر له الفاتورة الثانية لن يكون مطالباً بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، لكن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصول رسالة إصدارها للعميل، ويستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

وبيّنت الشركة أن جميع العملاء في المملكة سيتسلمون فواتير استهلاك الشهر الحالي في الموعد المعتاد 28 من يونيو الحالي، مؤكدةً أن دورة الفوترة الجديدة لن تؤثر في حساب استهلاك العميل، إذ سيتمتع بحقه الكامل في حساب شرائح الاستهلاك، بغض النظر عن فترة الاستهلاك، مفيدةً أن الإشعارات ستساعد العملاء على متابعة استهلاكهم بشكل أفضل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية" تُشعر عملاءها بقراءة العدّاد برسالة نصية.. بدءاً من الشهر المقبل
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء إشعار العملاء بقراءات عدّاداتهم، بعد أخذها مباشرة من خلال إرسال رسائل نصية، وإصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، من أجل تحسين تجربة العميل، مع المحافظة على استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، كما كان يتم في السابق.

وأوضحت الشركة أن هذه الرسائل، التي ستنطلق بدءاً من الشهر المقبل، تُعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدّادات الذكية، مؤكدةً أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه، يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقاً لدورة قراءة العدّاد، بما لا يتجاوز استهلاك 30 يوماً على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.

وحول إصدار فاتورتيْن للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة "إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط"، مؤكدةً أن العميل حين تصدر له الفاتورة الثانية لن يكون مطالباً بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، لكن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصول رسالة إصدارها للعميل، ويستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

وبيّنت الشركة أن جميع العملاء في المملكة سيتسلمون فواتير استهلاك الشهر الحالي في الموعد المعتاد 28 من يونيو الحالي، مؤكدةً أن دورة الفوترة الجديدة لن تؤثر في حساب استهلاك العميل، إذ سيتمتع بحقه الكامل في حساب شرائح الاستهلاك، بغض النظر عن فترة الاستهلاك، مفيدةً أن الإشعارات ستساعد العملاء على متابعة استهلاكهم بشكل أفضل.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
10:41 AM

"المياه الوطنية" تُشعر عملاءها بقراءة العدّاد برسالة نصية.. بدءاً من الشهر المقبل

لتحسين تجربة العميل مع المحافظة على استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة المياه الوطنية بدء إشعار العملاء بقراءات عدّاداتهم، بعد أخذها مباشرة من خلال إرسال رسائل نصية، وإصدار الفواتير خلال ثلاثة أيام من القراءة، من أجل تحسين تجربة العميل، مع المحافظة على استحقاق سداد الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، كما كان يتم في السابق.

وأوضحت الشركة أن هذه الرسائل، التي ستنطلق بدءاً من الشهر المقبل، تُعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدّادات الذكية، مؤكدةً أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه، يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقاً لدورة قراءة العدّاد، بما لا يتجاوز استهلاك 30 يوماً على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.

وحول إصدار فاتورتيْن للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة "إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط"، مؤكدةً أن العميل حين تصدر له الفاتورة الثانية لن يكون مطالباً بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، لكن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصول رسالة إصدارها للعميل، ويستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.

وبيّنت الشركة أن جميع العملاء في المملكة سيتسلمون فواتير استهلاك الشهر الحالي في الموعد المعتاد 28 من يونيو الحالي، مؤكدةً أن دورة الفوترة الجديدة لن تؤثر في حساب استهلاك العميل، إذ سيتمتع بحقه الكامل في حساب شرائح الاستهلاك، بغض النظر عن فترة الاستهلاك، مفيدةً أن الإشعارات ستساعد العملاء على متابعة استهلاكهم بشكل أفضل.

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