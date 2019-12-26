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"فيصل بن فرحان" مغرداً: الروابط الوثيقة مع باكستان جعلت من علاقاتنا نموذجاً مميزاً

قال: يجمعنا توافق في المواقف والرؤى تجاه العديد من القضايا وخصوصاً ما يتعلق بأمتنا

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن الروابط الوثيقة التي تجمع قيادتي المملكة وباكستان والشعبين في بلدينا الشقيقين جعلت من علاقاتنا الثنائية نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا أمتنا، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- لشعب وحكومة باكستان، خلال لقائي برئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد.

وتابع: التقيت بأخي وزميلي وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي وكان اللقاء مثمراً ومؤكداً لما يجمعنا من توافق في المواقف والرؤى تجاه العديد من القضايا وخصوصاً ما يتعلق بأمتنا الإسلامية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" مغرداً: الروابط الوثيقة مع باكستان جعلت من علاقاتنا نموذجاً مميزاً
سبق

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن الروابط الوثيقة التي تجمع قيادتي المملكة وباكستان والشعبين في بلدينا الشقيقين جعلت من علاقاتنا الثنائية نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا أمتنا، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- لشعب وحكومة باكستان، خلال لقائي برئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد.

وتابع: التقيت بأخي وزميلي وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي وكان اللقاء مثمراً ومؤكداً لما يجمعنا من توافق في المواقف والرؤى تجاه العديد من القضايا وخصوصاً ما يتعلق بأمتنا الإسلامية.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
03:57 PM

"فيصل بن فرحان" مغرداً: الروابط الوثيقة مع باكستان جعلت من علاقاتنا نموذجاً مميزاً

قال: يجمعنا توافق في المواقف والرؤى تجاه العديد من القضايا وخصوصاً ما يتعلق بأمتنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن الروابط الوثيقة التي تجمع قيادتي المملكة وباكستان والشعبين في بلدينا الشقيقين جعلت من علاقاتنا الثنائية نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا أمتنا، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- لشعب وحكومة باكستان، خلال لقائي برئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد.

وتابع: التقيت بأخي وزميلي وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي وكان اللقاء مثمراً ومؤكداً لما يجمعنا من توافق في المواقف والرؤى تجاه العديد من القضايا وخصوصاً ما يتعلق بأمتنا الإسلامية.

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