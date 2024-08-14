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"إغاثي الملك سلمان" يواصل الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة

المركز مستمر في تنفيذ المشروع داخل مديرية الخوخة بـ"الحديدة"

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر يوليو الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.

وشهد شهر يوليو 2020م، ضخ 1,422,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 948,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر يوليو 2020م، ضخ 1,279,215 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 2,000,785 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر يوليو الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.

وشهد شهر يوليو 2020م، ضخ 1,422,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 948,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر يوليو 2020م، ضخ 1,279,215 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 2,000,785 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
03:36 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة

المركز مستمر في تنفيذ المشروع داخل مديرية الخوخة بـ"الحديدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر يوليو الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة.

وشهد شهر يوليو 2020م، ضخ 1,422,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 948,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر يوليو 2020م، ضخ 1,279,215 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 2,000,785 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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