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"الصحي السعودي" يطلق منصات إلكترونية تفاعلية لمواجهة فيروس "كورونا"

ضمن جهود الحد من انتشاره والتدابير اللازمة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم

أطلق المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، فضلاً عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الفاعلة التي تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة؛ حفاظاً على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن إطلاق المجلس لعدد من المنصات الإلكترونية التفاعلية الشاملة والتطبيقات التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد، يأتي امتداداً للإجراءات الوقائية والجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة على الأصعدة كافة، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة واحتواء آثارها وتداعياتها.

وأضاف الدكتور "العازمي" أن المجلس يعمل على تقديم المزيد من المشاريع الوطنية الطموحة وتوظيف التقنيات المستجدة عن جائحة كورونا (COVID-19)، لتمكين ومساندة القطاع الصحي بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم ومرموق من الخدمات الصحية، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

من جانبه، أفاد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أن إطلاق المنصات الإلكترونية يأتي لتوفير خدمات تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية متوفرة للهواتف الذكية؛ لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، فضلاً عن مساعد افتراضي خدمة "بشاير بوت" يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا باللغتين العربية والإنجليزية.

يُشار إلى أن "منصة كورونا التفاعلية" توفر المعلومات عن فيروس كورونا الجديد، فضلاً عن العديد من المميزات الأخرى مثل؛ رصد ومتابعة الإحصائيات حول العالم، تحديثات لحظية لكل ما يتعلق بالفيروس، مخططات ورسوم بيانية توضيحية، وكذلك عرض آخر الأخبار عن الفيروس، ومحتوى تثقيفي لتوعية المستخدمين، إضافة إلى عرض عن حالة أهم المؤتمرات المتأثرة بالفيروس، ودليل عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة.

ويمكن الوصول إلى الخريطة التفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من خلال البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للمعلومات الصحية وذلك على الرابط: https://coronamap.sa.

المجلس الصحي السعودي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحي السعودي" يطلق منصات إلكترونية تفاعلية لمواجهة فيروس "كورونا"
سبق

أطلق المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، فضلاً عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الفاعلة التي تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة؛ حفاظاً على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن إطلاق المجلس لعدد من المنصات الإلكترونية التفاعلية الشاملة والتطبيقات التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد، يأتي امتداداً للإجراءات الوقائية والجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة على الأصعدة كافة، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة واحتواء آثارها وتداعياتها.

وأضاف الدكتور "العازمي" أن المجلس يعمل على تقديم المزيد من المشاريع الوطنية الطموحة وتوظيف التقنيات المستجدة عن جائحة كورونا (COVID-19)، لتمكين ومساندة القطاع الصحي بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم ومرموق من الخدمات الصحية، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

من جانبه، أفاد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أن إطلاق المنصات الإلكترونية يأتي لتوفير خدمات تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية متوفرة للهواتف الذكية؛ لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، فضلاً عن مساعد افتراضي خدمة "بشاير بوت" يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا باللغتين العربية والإنجليزية.

يُشار إلى أن "منصة كورونا التفاعلية" توفر المعلومات عن فيروس كورونا الجديد، فضلاً عن العديد من المميزات الأخرى مثل؛ رصد ومتابعة الإحصائيات حول العالم، تحديثات لحظية لكل ما يتعلق بالفيروس، مخططات ورسوم بيانية توضيحية، وكذلك عرض آخر الأخبار عن الفيروس، ومحتوى تثقيفي لتوعية المستخدمين، إضافة إلى عرض عن حالة أهم المؤتمرات المتأثرة بالفيروس، ودليل عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة.

ويمكن الوصول إلى الخريطة التفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من خلال البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للمعلومات الصحية وذلك على الرابط: https://coronamap.sa.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
02:19 PM

"الصحي السعودي" يطلق منصات إلكترونية تفاعلية لمواجهة فيروس "كورونا"

ضمن جهود الحد من انتشاره والتدابير اللازمة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، فضلاً عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الفاعلة التي تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة؛ حفاظاً على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن إطلاق المجلس لعدد من المنصات الإلكترونية التفاعلية الشاملة والتطبيقات التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد، يأتي امتداداً للإجراءات الوقائية والجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة على الأصعدة كافة، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة واحتواء آثارها وتداعياتها.

وأضاف الدكتور "العازمي" أن المجلس يعمل على تقديم المزيد من المشاريع الوطنية الطموحة وتوظيف التقنيات المستجدة عن جائحة كورونا (COVID-19)، لتمكين ومساندة القطاع الصحي بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم ومرموق من الخدمات الصحية، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

من جانبه، أفاد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أن إطلاق المنصات الإلكترونية يأتي لتوفير خدمات تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية متوفرة للهواتف الذكية؛ لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، فضلاً عن مساعد افتراضي خدمة "بشاير بوت" يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا باللغتين العربية والإنجليزية.

يُشار إلى أن "منصة كورونا التفاعلية" توفر المعلومات عن فيروس كورونا الجديد، فضلاً عن العديد من المميزات الأخرى مثل؛ رصد ومتابعة الإحصائيات حول العالم، تحديثات لحظية لكل ما يتعلق بالفيروس، مخططات ورسوم بيانية توضيحية، وكذلك عرض آخر الأخبار عن الفيروس، ومحتوى تثقيفي لتوعية المستخدمين، إضافة إلى عرض عن حالة أهم المؤتمرات المتأثرة بالفيروس، ودليل عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة.

ويمكن الوصول إلى الخريطة التفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من خلال البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للمعلومات الصحية وذلك على الرابط: https://coronamap.sa.

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