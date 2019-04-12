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"ماطرة" تبدأ غدًا وتستمر أيامًا والتوقيع لـ"الحصيني"

أكد أنها حالة مسبوقة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ماطرة تبدأ غدًا وتستمر لعدة أيام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "حالة ممطرة متوقعة -إن شاء الله- البداية الفعلية من غد الاثنين على أجزاء من: (مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، ودول الخليج العربي) تستمر عدة أيام".

وأضاف: "قوة الحالة جنوب وجنوب شرق الرياض وجنوب الشرقية، وبين الإمارات وقطر والربع الخالي".

وتابع: "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد، وتُسبق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة وفرصة سيول على أجزاء من: (الرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب الشرقية، والربع الخالي، والجوف)".

واختتم قائلًا: "هذه توقعات حسب ما ترسمه النماذج والتغيير وارد، وهناك حالة أخرى بعدها بإذن الله".

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني حالة ممطرة متوقعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ماطرة" تبدأ غدًا وتستمر أيامًا والتوقيع لـ"الحصيني"
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ماطرة تبدأ غدًا وتستمر لعدة أيام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "حالة ممطرة متوقعة -إن شاء الله- البداية الفعلية من غد الاثنين على أجزاء من: (مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، ودول الخليج العربي) تستمر عدة أيام".

وأضاف: "قوة الحالة جنوب وجنوب شرق الرياض وجنوب الشرقية، وبين الإمارات وقطر والربع الخالي".

وتابع: "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد، وتُسبق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة وفرصة سيول على أجزاء من: (الرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب الشرقية، والربع الخالي، والجوف)".

واختتم قائلًا: "هذه توقعات حسب ما ترسمه النماذج والتغيير وارد، وهناك حالة أخرى بعدها بإذن الله".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
02:18 PM

"ماطرة" تبدأ غدًا وتستمر أيامًا والتوقيع لـ"الحصيني"

أكد أنها حالة مسبوقة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,054

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ماطرة تبدأ غدًا وتستمر لعدة أيام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "حالة ممطرة متوقعة -إن شاء الله- البداية الفعلية من غد الاثنين على أجزاء من: (مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، ودول الخليج العربي) تستمر عدة أيام".

وأضاف: "قوة الحالة جنوب وجنوب شرق الرياض وجنوب الشرقية، وبين الإمارات وقطر والربع الخالي".

وتابع: "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد، وتُسبق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة وفرصة سيول على أجزاء من: (الرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب الشرقية، والربع الخالي، والجوف)".

واختتم قائلًا: "هذه توقعات حسب ما ترسمه النماذج والتغيير وارد، وهناك حالة أخرى بعدها بإذن الله".

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