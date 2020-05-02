"الأرصاد": أمطار رعدية على الرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير والباحة

رياح سطحية على تبوك والجوف وحائل والمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.