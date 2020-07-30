وجه الحاج "عبدالرحمن" من دولة إندنويسيا والمقيم بالمملكة كلمات شكرًا وتقديرًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بكافة قطاعاتها للتيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة رغم جائحة كورونا . وعبر خلال مقطع فيديو باللغة الإندنويسية من رحاب "مسجد نمرة "عن شكره وتقديره ودعائه لقيادة المملكة على جهودها، ولكل المسلمين بالعالم بأن ينالوا شرف الحج إلى بيت الله. كما قدم رسالة وتحية لأهله في إندنويسيا سأل الله خلالها أن يتقبل منه الحج وصالح الأعمال. يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في خطة تفويج الحجاج داخل حرم مسجد "نمرة" وتحقيق كافة البروتوكولات الصحية بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة المختصة ضمن خطة الحج الاستثنائية .

بلغة بلاده .. فيديو: حاج إندونيسي يشكر المملكة على جهودها في خدمة الحجيج عبدالله العنزي سبق 2020-07-30 وجه الحاج "عبدالرحمن" من دولة إندنويسيا والمقيم بالمملكة كلمات شكرًا وتقديرًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بكافة قطاعاتها للتيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة رغم جائحة كورونا .

وعبر خلال مقطع فيديو باللغة الإندنويسية من رحاب "مسجد نمرة "عن شكره وتقديره ودعائه لقيادة المملكة على جهودها، ولكل المسلمين بالعالم بأن ينالوا شرف الحج إلى بيت الله.

كما قدم رسالة وتحية لأهله في إندنويسيا سأل الله خلالها أن يتقبل منه الحج وصالح الأعمال.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في خطة تفويج الحجاج داخل حرم مسجد "نمرة" وتحقيق كافة البروتوكولات الصحية بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة المختصة ضمن خطة الحج الاستثنائية .

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 12:16 PM

بلغة بلاده .. فيديو: حاج إندونيسي يشكر المملكة على جهودها في خدمة الحجيج عبّر عن إعجابه بالإجراءات التي اتخذت للتيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر





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وجه الحاج "عبدالرحمن" من دولة إندنويسيا والمقيم بالمملكة كلمات شكرًا وتقديرًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بكافة قطاعاتها للتيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة رغم جائحة كورونا .

وعبر خلال مقطع فيديو باللغة الإندنويسية من رحاب "مسجد نمرة "عن شكره وتقديره ودعائه لقيادة المملكة على جهودها، ولكل المسلمين بالعالم بأن ينالوا شرف الحج إلى بيت الله.

كما قدم رسالة وتحية لأهله في إندنويسيا سأل الله خلالها أن يتقبل منه الحج وصالح الأعمال.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في خطة تفويج الحجاج داخل حرم مسجد "نمرة" وتحقيق كافة البروتوكولات الصحية بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة المختصة ضمن خطة الحج الاستثنائية .