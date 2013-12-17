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الفلبين.. إعصار "راي" يشرّد أكثر من 300 ألف شخص

تسبّب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث كبرى

قُتلت امرأة واحدة على الأقل وشُرّد أكثر من 300 ألف شخص في الفلبين من جرّاء الإعصار "راي" الذي ضرب البلاد أمس، وتسبّب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.

ولقيت المرأة التي تبلغ من العمر 54 عاماً مصرعها بعد أن سقطت عليها إحدى الاشجار في مدينة إيلويلو، على بُعد 466 كيلومتراً جنوبي مانيلا، وفقاً لما ذكره عمدة المدينة جيري تريناس.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن المياه فاضت في الأنهار والجداول، ما تسبّب في فيضانات مفاجئة في عددٍ من المناطق، مضيفة أن أكثر من 4 آلاف شخص تقطعت بهم السبل بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية، وتعليق السفر البحري بسبب الإعصار.

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الفلبين.. إعصار "راي" يشرّد أكثر من 300 ألف شخص
سبق

قُتلت امرأة واحدة على الأقل وشُرّد أكثر من 300 ألف شخص في الفلبين من جرّاء الإعصار "راي" الذي ضرب البلاد أمس، وتسبّب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.

ولقيت المرأة التي تبلغ من العمر 54 عاماً مصرعها بعد أن سقطت عليها إحدى الاشجار في مدينة إيلويلو، على بُعد 466 كيلومتراً جنوبي مانيلا، وفقاً لما ذكره عمدة المدينة جيري تريناس.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن المياه فاضت في الأنهار والجداول، ما تسبّب في فيضانات مفاجئة في عددٍ من المناطق، مضيفة أن أكثر من 4 آلاف شخص تقطعت بهم السبل بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية، وتعليق السفر البحري بسبب الإعصار.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
01:30 PM

الفلبين.. إعصار "راي" يشرّد أكثر من 300 ألف شخص

تسبّب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث كبرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتلت امرأة واحدة على الأقل وشُرّد أكثر من 300 ألف شخص في الفلبين من جرّاء الإعصار "راي" الذي ضرب البلاد أمس، وتسبّب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.

ولقيت المرأة التي تبلغ من العمر 54 عاماً مصرعها بعد أن سقطت عليها إحدى الاشجار في مدينة إيلويلو، على بُعد 466 كيلومتراً جنوبي مانيلا، وفقاً لما ذكره عمدة المدينة جيري تريناس.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن المياه فاضت في الأنهار والجداول، ما تسبّب في فيضانات مفاجئة في عددٍ من المناطق، مضيفة أن أكثر من 4 آلاف شخص تقطعت بهم السبل بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية، وتعليق السفر البحري بسبب الإعصار.

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