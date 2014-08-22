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تتويج أولمبي عفيف بلقب بطولة "بودي فورسز" لكرة القدم

خلال المباراة النهائية على ملاعب ويمبلي في المحافظة

توج فريق الأولمبي من عفيف، بلقب بطولة نادي "بودي فورسز" لكرة القدم، بعد فوزه على فريق شباب أبو عشرة، بثلاثة أهداف، مقابل هدف، خلال المباراة النهائية على ملاعب ويمبلي بمحافظة عفيف.

وتوّج رئيس أكاديمية الجوهرة محمد الشيباني، فريق الأولمبي، بكأس البطولة والميداليات الذهبية، بحضور الطاقم التدريبي لنادي عفيف.

وحصل اللاعب نايف الرويس على جائزة هداف البطولة، ونال ماجد الحارث، جائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب سعد عدل، أفضل لاعب واعد، وفاز ماجد صنيتان بلقب أفضل حارس في البطولة.

وأدار المباراة تحكيمياً: ذياب الشمري "ساحة"، وساعده "يوسف القرني وسلطان هوساوي"، حيث نجح الطاقم التحكيمي في إدارة المباراة باقتدار.

ووجد عبدالله مبارك السبيعي "سناب الرياض الرياضي"؛ لتغطية المباراة، والمعلق حسن هزازي، ومقدم الحفل عبدالرحمن الأحمدي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تتويج أولمبي عفيف بلقب بطولة "بودي فورسز" لكرة القدم
سبق

توج فريق الأولمبي من عفيف، بلقب بطولة نادي "بودي فورسز" لكرة القدم، بعد فوزه على فريق شباب أبو عشرة، بثلاثة أهداف، مقابل هدف، خلال المباراة النهائية على ملاعب ويمبلي بمحافظة عفيف.

وتوّج رئيس أكاديمية الجوهرة محمد الشيباني، فريق الأولمبي، بكأس البطولة والميداليات الذهبية، بحضور الطاقم التدريبي لنادي عفيف.

وحصل اللاعب نايف الرويس على جائزة هداف البطولة، ونال ماجد الحارث، جائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب سعد عدل، أفضل لاعب واعد، وفاز ماجد صنيتان بلقب أفضل حارس في البطولة.

وأدار المباراة تحكيمياً: ذياب الشمري "ساحة"، وساعده "يوسف القرني وسلطان هوساوي"، حيث نجح الطاقم التحكيمي في إدارة المباراة باقتدار.

ووجد عبدالله مبارك السبيعي "سناب الرياض الرياضي"؛ لتغطية المباراة، والمعلق حسن هزازي، ومقدم الحفل عبدالرحمن الأحمدي.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
04:55 PM

تتويج أولمبي عفيف بلقب بطولة "بودي فورسز" لكرة القدم

خلال المباراة النهائية على ملاعب ويمبلي في المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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توج فريق الأولمبي من عفيف، بلقب بطولة نادي "بودي فورسز" لكرة القدم، بعد فوزه على فريق شباب أبو عشرة، بثلاثة أهداف، مقابل هدف، خلال المباراة النهائية على ملاعب ويمبلي بمحافظة عفيف.

وتوّج رئيس أكاديمية الجوهرة محمد الشيباني، فريق الأولمبي، بكأس البطولة والميداليات الذهبية، بحضور الطاقم التدريبي لنادي عفيف.

وحصل اللاعب نايف الرويس على جائزة هداف البطولة، ونال ماجد الحارث، جائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب سعد عدل، أفضل لاعب واعد، وفاز ماجد صنيتان بلقب أفضل حارس في البطولة.

وأدار المباراة تحكيمياً: ذياب الشمري "ساحة"، وساعده "يوسف القرني وسلطان هوساوي"، حيث نجح الطاقم التحكيمي في إدارة المباراة باقتدار.

ووجد عبدالله مبارك السبيعي "سناب الرياض الرياضي"؛ لتغطية المباراة، والمعلق حسن هزازي، ومقدم الحفل عبدالرحمن الأحمدي.

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