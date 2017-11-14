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مصرع 6 وإصابة 15 آخرين إثر حريق بخط منتجات بترولية بمحافظة البحيرة بمصر

وقع الحادث بعد قيام لصوص بإحداث كسر بالخط وحدث اشتعال بالبنزين المتسرب

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 6 أشخاص وإصابة ١٥ آخرين إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد.

من جانب آخر، أكد رئيس الشركة المصرية لأنابيب البترول المهندس عبدالمنعم حافظ في تصريح أمس الأربعاء، أن الحادث نتج عن محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بإحداث كسر بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وقناة مياه مجاورة، ونتيجة لمصدر لهب مجهول، حدث اشتعال في المنتج المتسرب من جراء الحادث، مما تسبب في الحريق.

مصر وزارة الصحة والسكان حريق غاز منتجات بترولية

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مصرع 6 وإصابة 15 آخرين إثر حريق بخط منتجات بترولية بمحافظة البحيرة بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 6 أشخاص وإصابة ١٥ آخرين إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد.

من جانب آخر، أكد رئيس الشركة المصرية لأنابيب البترول المهندس عبدالمنعم حافظ في تصريح أمس الأربعاء، أن الحادث نتج عن محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بإحداث كسر بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وقناة مياه مجاورة، ونتيجة لمصدر لهب مجهول، حدث اشتعال في المنتج المتسرب من جراء الحادث، مما تسبب في الحريق.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
01:29 AM

مصرع 6 وإصابة 15 آخرين إثر حريق بخط منتجات بترولية بمحافظة البحيرة بمصر

وقع الحادث بعد قيام لصوص بإحداث كسر بالخط وحدث اشتعال بالبنزين المتسرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 6 أشخاص وإصابة ١٥ آخرين إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد.

من جانب آخر، أكد رئيس الشركة المصرية لأنابيب البترول المهندس عبدالمنعم حافظ في تصريح أمس الأربعاء، أن الحادث نتج عن محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بإحداث كسر بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وقناة مياه مجاورة، ونتيجة لمصدر لهب مجهول، حدث اشتعال في المنتج المتسرب من جراء الحادث، مما تسبب في الحريق.

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