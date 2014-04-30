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دعماً لملف بغداد: مباراة تاريخية لنجوم السعودية والعراق

أعلن وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان، فتح قنوات الاتصال مع الجانب السعودي لإقامة مباراة تاريخية تجمع نجوم المنتخبات العراقية والسعودية سابقًا لدعم ملف رفع الحظر عن العاصمة بغداد .


وقال عبطان عبر بيان نشرته الصحافة العراقية: "المفاوضات تسجل حضوراً جيداً من أجل جلب نجوم السعودية الذين مثلوا المملكة في الأعوام السابقة وحققوا إنجازات مهمة وألقاباً قارية".

وأضاف أن الوزارة لن تتوقف عند طموح معين، بل ستواصل مساعيها لإنهاء الحظر الرياضي عن جميع محافظات العراق، وسنعمل بثقة وثبات ونحن نشاهد الصروح الرياضية التي تنجزها الوزارة بسواعد موظفيها، تضيء سماء العراقية، ابتداءً بمدينة البصرة الرياضية وملعب كربلاء الدولي وميسان الدولي، وقريباً النجف الدولي ثم الكوت الأولمبي والزوراء والحبيبية و"عمو بابا" وملعب بغداد الدولي 65 ألف متفرج، فضلاً عن ملاعب الكفل والعزيزية والقاعات المغلقة التي تغطي مساحة العراق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دعماً لملف بغداد: مباراة تاريخية لنجوم السعودية والعراق
سبق

أعلن وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان، فتح قنوات الاتصال مع الجانب السعودي لإقامة مباراة تاريخية تجمع نجوم المنتخبات العراقية والسعودية سابقًا لدعم ملف رفع الحظر عن العاصمة بغداد .


وقال عبطان عبر بيان نشرته الصحافة العراقية: "المفاوضات تسجل حضوراً جيداً من أجل جلب نجوم السعودية الذين مثلوا المملكة في الأعوام السابقة وحققوا إنجازات مهمة وألقاباً قارية".

وأضاف أن الوزارة لن تتوقف عند طموح معين، بل ستواصل مساعيها لإنهاء الحظر الرياضي عن جميع محافظات العراق، وسنعمل بثقة وثبات ونحن نشاهد الصروح الرياضية التي تنجزها الوزارة بسواعد موظفيها، تضيء سماء العراقية، ابتداءً بمدينة البصرة الرياضية وملعب كربلاء الدولي وميسان الدولي، وقريباً النجف الدولي ثم الكوت الأولمبي والزوراء والحبيبية و"عمو بابا" وملعب بغداد الدولي 65 ألف متفرج، فضلاً عن ملاعب الكفل والعزيزية والقاعات المغلقة التي تغطي مساحة العراق".

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
05:49 PM

دعماً لملف بغداد: مباراة تاريخية لنجوم السعودية والعراق

A A A
محمد البقمي - الرياض
6
19,454

أعلن وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان، فتح قنوات الاتصال مع الجانب السعودي لإقامة مباراة تاريخية تجمع نجوم المنتخبات العراقية والسعودية سابقًا لدعم ملف رفع الحظر عن العاصمة بغداد .


وقال عبطان عبر بيان نشرته الصحافة العراقية: "المفاوضات تسجل حضوراً جيداً من أجل جلب نجوم السعودية الذين مثلوا المملكة في الأعوام السابقة وحققوا إنجازات مهمة وألقاباً قارية".

وأضاف أن الوزارة لن تتوقف عند طموح معين، بل ستواصل مساعيها لإنهاء الحظر الرياضي عن جميع محافظات العراق، وسنعمل بثقة وثبات ونحن نشاهد الصروح الرياضية التي تنجزها الوزارة بسواعد موظفيها، تضيء سماء العراقية، ابتداءً بمدينة البصرة الرياضية وملعب كربلاء الدولي وميسان الدولي، وقريباً النجف الدولي ثم الكوت الأولمبي والزوراء والحبيبية و"عمو بابا" وملعب بغداد الدولي 65 ألف متفرج، فضلاً عن ملاعب الكفل والعزيزية والقاعات المغلقة التي تغطي مساحة العراق".

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