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القيادة تهنئ السلطان عبد الله شاه بمناسبة اختياره ملكًا لماليزيا

عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمناسبة اختياره ملكًا لماليزيا.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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القيادة تهنئ السلطان عبد الله شاه بمناسبة اختياره ملكًا لماليزيا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمناسبة اختياره ملكًا لماليزيا.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
08:53 PM

القيادة تهنئ السلطان عبد الله شاه بمناسبة اختياره ملكًا لماليزيا

عبر برقيتَيْن من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمناسبة اختياره ملكًا لماليزيا.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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