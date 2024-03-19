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متحدث "الصحة": حالات "كورونا" بالمملكة 238 وعدد المتعافين ارتفع لـ8 حالات

قال: المملكة من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن آخر إحصائية توضح أن هناك 238 إصابة بفيروس "كورونا" في المملكة، موضحاً أن هناك ارتفاعاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، مرجعه أن نسبة كبيرة منها كانت قادمة من الخارج.

وأضاف، خلال الإيجاز الدوري حول آخر المستجدات الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا": المملكة من أوائل الدول التي طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات #فيروس_كورونا.

وتابع: نبشركم بأن عدد الحالات المتعافية يزداد، واليوم حالتان جديدتين تعافتا والعدد الإجمالي بلغ 8 حالات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": حالات "كورونا" بالمملكة 238 وعدد المتعافين ارتفع لـ8 حالات
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن آخر إحصائية توضح أن هناك 238 إصابة بفيروس "كورونا" في المملكة، موضحاً أن هناك ارتفاعاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، مرجعه أن نسبة كبيرة منها كانت قادمة من الخارج.

وأضاف، خلال الإيجاز الدوري حول آخر المستجدات الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا": المملكة من أوائل الدول التي طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات #فيروس_كورونا.

وتابع: نبشركم بأن عدد الحالات المتعافية يزداد، واليوم حالتان جديدتين تعافتا والعدد الإجمالي بلغ 8 حالات.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
03:47 PM

متحدث "الصحة": حالات "كورونا" بالمملكة 238 وعدد المتعافين ارتفع لـ8 حالات

قال: المملكة من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن آخر إحصائية توضح أن هناك 238 إصابة بفيروس "كورونا" في المملكة، موضحاً أن هناك ارتفاعاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، مرجعه أن نسبة كبيرة منها كانت قادمة من الخارج.

وأضاف، خلال الإيجاز الدوري حول آخر المستجدات الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا": المملكة من أوائل الدول التي طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات #فيروس_كورونا.

وتابع: نبشركم بأن عدد الحالات المتعافية يزداد، واليوم حالتان جديدتين تعافتا والعدد الإجمالي بلغ 8 حالات.

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