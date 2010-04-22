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خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في "قمة القادة حول المناخ " التي تنطلق اليوم بحضور 40 من قادة دول العالم

سحب رعدية ممطرة تواعد "عسير"

الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل, والطرق المفتوحة والسريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ممطرة تواعد "عسير"
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل, والطرق المفتوحة والسريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
12:29 PM

سحب رعدية ممطرة تواعد "عسير"

الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل, والطرق المفتوحة والسريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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