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أرامكو توزع أرباحًا بـ14.76 مليار ريال على المساهمين

جزء من الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي

أعلنت شركة أرامكو اليوم، عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال للفترة من 5 ديسمبر الماضي حتى 31 من الشهر ذاته، والتي تعتبر الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولى للمستثمرين وحتى نهاية 2019.

وتمثل الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال.

أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أرامكو توزع أرباحًا بـ14.76 مليار ريال على المساهمين
سبق

أعلنت شركة أرامكو اليوم، عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال للفترة من 5 ديسمبر الماضي حتى 31 من الشهر ذاته، والتي تعتبر الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولى للمستثمرين وحتى نهاية 2019.

وتمثل الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:05 PM

أرامكو توزع أرباحًا بـ14.76 مليار ريال على المساهمين

جزء من الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,728

أعلنت شركة أرامكو اليوم، عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال للفترة من 5 ديسمبر الماضي حتى 31 من الشهر ذاته، والتي تعتبر الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولى للمستثمرين وحتى نهاية 2019.

وتمثل الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,595
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,358
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,786

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