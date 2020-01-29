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الشورى يطالب هيئة العقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب

وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع روسيا حول تأشيرة الدخول للزيارة

طالَبَ مجلس الشورى، في جلسته العادية الحادية والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، الهيئةَ العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.

وطالَبَ الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما طالَبَ بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.

وطالَبَ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.

وطالب مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة، بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة.

ووافق على عدد من القرارات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439/ 1440هـ.

مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشورى يطالب هيئة العقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب
سبق

طالَبَ مجلس الشورى، في جلسته العادية الحادية والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، الهيئةَ العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.

وطالَبَ الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما طالَبَ بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.

وطالَبَ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.

وطالب مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة، بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة.

ووافق على عدد من القرارات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439/ 1440هـ.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
11:56 AM

الشورى يطالب هيئة العقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب

وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع روسيا حول تأشيرة الدخول للزيارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ مجلس الشورى، في جلسته العادية الحادية والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، الهيئةَ العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.

وطالَبَ الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما طالَبَ بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.

وطالَبَ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.

وطالب مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة، بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة.

ووافق على عدد من القرارات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439/ 1440هـ.

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