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"رويترز": طرح "أرامكو" الأولي في 3 نوفمبر المقبل

الوكالة نقلت تاريخ الموعد عن مصادرها

قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن مصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

رويترز أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رويترز": طرح "أرامكو" الأولي في 3 نوفمبر المقبل
سبق

قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن مصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:41 AM

"رويترز": طرح "أرامكو" الأولي في 3 نوفمبر المقبل

الوكالة نقلت تاريخ الموعد عن مصادرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن مصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

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