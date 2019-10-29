وكشفت الوكالة، نقلاً عن مصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية».

"رويترز": طرح "أرامكو" الأولي في 3 نوفمبر المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-29 قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية». وكشفت الوكالة، نقلاً عن مصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 09:41 AM

"رويترز": طرح "أرامكو" الأولي في 3 نوفمبر المقبل الوكالة نقلت تاريخ الموعد عن مصادرها





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قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن مصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.