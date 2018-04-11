أمير جازان ونائبه ينوهان بالعمل الجاد والمتميز لتعليم صبيا خلال أزمة كورونا

حصد مراكز متقدمة في نسب الدخول عبر المنظومة الموحدة

عبر مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، وجميع منسوبي التعليم بالإدارة؛ عن فخرهم واعتزازهم بإشادة أمير منطقة ‎جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نظير عمل الإدارة الجاد ومنسوبيها في التفاعل مع البدائل التي أقرتها الوزارة للتعليم عن بعد؛ كمنظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل؛ سعيًا منها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المنصات لدعم استمرارية العملية التعليمية عن بعد لطلاب وطالبات الإدارة، البالغ عددهم أكثر من ١٤٨ ألف طالب وطالبة، موزعين على ٩ من محافظات المنطقة تشرف عليها الإدارة تعليميًّا من خلال ١٠ مكاتب للتعليم .

جاء ذلك عقب عرض الإحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم حول نسب الدخول على منظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل من منسوبي ومنسوبات إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، والتي أظهرت تفاعلاً كبيراً لمنسوبي إدارة تعليم صبيا من القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، إضافة إلى الطلاب والطالبات؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنصات التعليمية؛ حيث ظهر تعليم صبيا في المركز الثاني بحسب إحصائيات الدخول على منظومة التعليم الموحدة بحسب المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية-المتوسطة-الثانوية) وعلى مستوى المدارس المسجلة في بوابة المستقبل، حصل تعليم صبيا قسم البنات على المركز الثالث مقارنة ب٦٦ قسمًا على المستوى الوطني، فيما حصد قسم البنين بصبيا المركز الأول مقارنة بأقسام البنين في إدارات التعليم؛ بحسب بيانات الأسبوع الأول من إبريل.

وكانت إدارة تعليم صبيا قد اتخذت بعد قرار تعليق الدراسة مباشرة؛ جملة من الإجراءات بتوجيه من وزير التعليم، وبمتابعة من جهاز وزارة التعليم؛ تمثلت في وضع الإدارة لخطط للتحول منذ اليوم الأول للتعليم عن بعد، اشتركت في تنفيذها الأقسام المعنية كالإشراف التربوي ومركز الدعم التعليمي والإلكتروني وتقنية المعلومات، إضافة للتطوير المهني والإعلام التربوي ومكاتب التعليم وأقسام الشؤون المدرسية والأقسام المساندة .

وسعت الإدارة من خلال تلك الخطط لتدريب منسوبي ومنسوبات المكاتب والمدارس على التعامل مع هذه البدائل التعليمية، وتحفيز قادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور للحرص على مواصلة الطلاب والطالبات للعملية التعليمية دون انقطاع.

وأشادت الإدارة بالجهود المتواصلة التي يقدمها المعلمون والمعلمات والمشرفون والمشرفات والإداريون والإداريات من خلال الإيمان التام بمسؤوليتهم الوطنية، والعمل على استمرارية العمل عن بعد من خلال استخدام جميع أنظمة التواصل الرسمية في سبيل تسهيل الإجراءات والعمليات الخاصة بالمراجعين والمستفيدين من خدمات الإدارة، خاصة بعد إعلان حكومتنا الرشيدة تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية ضمن جهود المملكة العربية السعودية، وإجراءاتها الاحترازية التي اعتمدتها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم .

وأشار أمير المنطقة إلى ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم كبير من القيادة الرشيدة، مشيداً بالبدائل التي وفرتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات، والتي أتاحت لهم خيارات متعددة للتعليم عند بعد بما يتناسب مع إمكانياتهم التقنية، حاثاً الجميع على مواصلة الجهد لمواصلة مسيرة التعليم بالمملكة وخدمة الأجيال التعليمية.

من جانبه أكد نائب أمير منطقة جازان، أن القيادة الرشيدة وفرت كافة السبل لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات بما يضمن لهم السلامة داخل منازلهم واستكمالهم للمناهج الدراسية دون انقطاع.

وأضاف: أن "هذه الجهود من منسوبي التعليم وأولياء الأمور، جاءت لتؤكد على مستوى الوعي الكبير لديهم واستشعارهم للمسؤولية بأهمية مواصلة العملية التعليمية للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل وطننا الغالي".

وأثنى أمير منطقة جازان ونائبه على الوعي الكبير لأولياء الأمور، وحرصهم على مواصلة أبنائهم وبناتهم لتعليمهم عبر المنصات التعليمية المختلفة.