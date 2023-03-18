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الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن تأجيل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تأجيل عقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي كان من المقرر أن تستضيفها السعودية أواخر شهر مارس ٢٠٢٠م.

وستنعقد القمة يومَيْ ١٤ و١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.

ويأتي قرار التأجيل لهذه القمة العالمية حرصًا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ضمن إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها حكومة المملكة العربية السعودية حماية للمشاركين والحضور من المخاطر الصحية، وضمان سلامتهم.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن تأجيل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تأجيل عقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي كان من المقرر أن تستضيفها السعودية أواخر شهر مارس ٢٠٢٠م.

وستنعقد القمة يومَيْ ١٤ و١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.

ويأتي قرار التأجيل لهذه القمة العالمية حرصًا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ضمن إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها حكومة المملكة العربية السعودية حماية للمشاركين والحضور من المخاطر الصحية، وضمان سلامتهم.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:09 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:34 PM

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن تأجيل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
827

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تأجيل عقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي كان من المقرر أن تستضيفها السعودية أواخر شهر مارس ٢٠٢٠م.

وستنعقد القمة يومَيْ ١٤ و١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.

ويأتي قرار التأجيل لهذه القمة العالمية حرصًا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ضمن إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها حكومة المملكة العربية السعودية حماية للمشاركين والحضور من المخاطر الصحية، وضمان سلامتهم.

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