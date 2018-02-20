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الرياض تشهد تكريم أول شاب توحدي ينال درجة "البكالوريوس"

حفل نظّمته "أسر التوحد".. الصالحي: 300 ألف توحدي بالمملكة

تصوير بندر العصيمي:

أكدت الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيس جمعية "أسر التوحد"، استعداد الجمعية لتبني إنشاء أوقاف مخصصة لأسر مرضى التوحد، وإيجاد مراكز متخصصة لتدريب الكبار، متسائلة عن مستقبل المصابين بالتوحد خاصة صغار السن منهم.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في "ملتقى_مستقبل_التوحدي" الذي نظّمته جمعية "أسر التوحد" الخيرية؛ حيث شَهِد الملتقى بالأمس حضوراً لافتاً ملأ جنبات قاعة باريس بفندق الفورسيزون ببرج المملكة بالرياض، وتم تكريم أول شاب توحدي ينال درجة "البكالوريوس".

وحضر الملتقى الأمير سعود بن عبدالعزيز الفيصل، وأعضاء من مجلس الشورى وعدد من الإعلاميين والمختصين المهتمين بمضطربي التوحد، وأسر التوحديين، وسفراء الإعلام التمريضي بصحة الرياض.

واستمع الحضور إلى جلسة حوارية أدارها الكاتب الصحفي حماد السهلي مع ضيف الملتقى الدكتور صالح الصالحي استشاري في النمو والسلوك عند الأطفال ورئيس وحدة النمو والسلوك بمدينة الملك فهد الطبية.

وقال "الصالحي": عدد المصابين بالتوحد بالمملكة أكثر من 300 ألف توحدي، وقد اعتمدت ‏وزارة الصحة لأول مرة تعليمات بفحص وتشخيص التوحد وتم تعميم ذلك على جميع المديريات الصحية في المملكة.

وأضاف: تثقيف الأسرة في علاج التوحدي ودمجه في المدارس مطلب رئيسي، والوزارة لم تقدم سوى 40% لمن يعانون من اضطراب التوحد.

وأتيحت للحضور فرصة المشاركة وطرح الأسئلة والتي تنوعت بين مطالبات بإنشاء مراكز مخصصة تهتم وتعتني بالطفل التوحدي تضم أقسام تدريب وتأهيل؛ حيث لا تتوفر بالمملكة مراكز متخصصة؛ مما يضطر أسر التوحديين إلى السفر للأردن التي تتوفر فيها مراكز مخصصة لمرضى التوحد، أو بعض الدول الأوربية؛ مما يثقل كاهل أسرة التوحدي، ويجعلهم يعيشون المعاناة مع ذوي التوحد.

وطالَبَ المشاركون، بسرعة إنشاء هيئة الإعاقة التي يتوقعون أن تلبي كل متطلبات من يعانون من الإعاقة بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص تأهيل التعليم والطرق والحياة العملية لذوي الاحتياجات الخاصة، قال الدكتور عبدالرحمن العناد عضو مجلس الشورى: تم تأهيل شوارع المملكة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات، ويتم تطبيق نظام الدمج في التعليم، واتخاذ الخطوات التي تساهم في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك الشاب التوحدي المحتفى به أحمد المكينزي الحاصل على درجة البكالوريوس بالتربية الفنية من جامعة الملك سعود؛ حيث تَفَضّل الدكتور فهد الشمري المشرف على المرحلة الجامعية للطالب "المكينزي"، بشرح الخطوات التي استطاع من خلالها تذليل كل الصعاب حتى تَمَكّن "المكينزي" من تحقيق حلمه.

وقال الدكتور "الشمري": الأميرة سميرة الفيصل كانت على اتصال شبه يومي لمتابعة "المكينزي"، وقد استطاع الحصول على الشهادة الجامعية بالتربية الفنية؛ كونه لا يستطيع أن يصبح معلماً.

بعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة وأعضاء الجمعية المساهمين في إنجاحه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تشهد تكريم أول شاب توحدي ينال درجة "البكالوريوس"
سبق

تصوير بندر العصيمي:

أكدت الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيس جمعية "أسر التوحد"، استعداد الجمعية لتبني إنشاء أوقاف مخصصة لأسر مرضى التوحد، وإيجاد مراكز متخصصة لتدريب الكبار، متسائلة عن مستقبل المصابين بالتوحد خاصة صغار السن منهم.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في "ملتقى_مستقبل_التوحدي" الذي نظّمته جمعية "أسر التوحد" الخيرية؛ حيث شَهِد الملتقى بالأمس حضوراً لافتاً ملأ جنبات قاعة باريس بفندق الفورسيزون ببرج المملكة بالرياض، وتم تكريم أول شاب توحدي ينال درجة "البكالوريوس".

وحضر الملتقى الأمير سعود بن عبدالعزيز الفيصل، وأعضاء من مجلس الشورى وعدد من الإعلاميين والمختصين المهتمين بمضطربي التوحد، وأسر التوحديين، وسفراء الإعلام التمريضي بصحة الرياض.

واستمع الحضور إلى جلسة حوارية أدارها الكاتب الصحفي حماد السهلي مع ضيف الملتقى الدكتور صالح الصالحي استشاري في النمو والسلوك عند الأطفال ورئيس وحدة النمو والسلوك بمدينة الملك فهد الطبية.

وقال "الصالحي": عدد المصابين بالتوحد بالمملكة أكثر من 300 ألف توحدي، وقد اعتمدت ‏وزارة الصحة لأول مرة تعليمات بفحص وتشخيص التوحد وتم تعميم ذلك على جميع المديريات الصحية في المملكة.

وأضاف: تثقيف الأسرة في علاج التوحدي ودمجه في المدارس مطلب رئيسي، والوزارة لم تقدم سوى 40% لمن يعانون من اضطراب التوحد.

وأتيحت للحضور فرصة المشاركة وطرح الأسئلة والتي تنوعت بين مطالبات بإنشاء مراكز مخصصة تهتم وتعتني بالطفل التوحدي تضم أقسام تدريب وتأهيل؛ حيث لا تتوفر بالمملكة مراكز متخصصة؛ مما يضطر أسر التوحديين إلى السفر للأردن التي تتوفر فيها مراكز مخصصة لمرضى التوحد، أو بعض الدول الأوربية؛ مما يثقل كاهل أسرة التوحدي، ويجعلهم يعيشون المعاناة مع ذوي التوحد.

وطالَبَ المشاركون، بسرعة إنشاء هيئة الإعاقة التي يتوقعون أن تلبي كل متطلبات من يعانون من الإعاقة بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص تأهيل التعليم والطرق والحياة العملية لذوي الاحتياجات الخاصة، قال الدكتور عبدالرحمن العناد عضو مجلس الشورى: تم تأهيل شوارع المملكة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات، ويتم تطبيق نظام الدمج في التعليم، واتخاذ الخطوات التي تساهم في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك الشاب التوحدي المحتفى به أحمد المكينزي الحاصل على درجة البكالوريوس بالتربية الفنية من جامعة الملك سعود؛ حيث تَفَضّل الدكتور فهد الشمري المشرف على المرحلة الجامعية للطالب "المكينزي"، بشرح الخطوات التي استطاع من خلالها تذليل كل الصعاب حتى تَمَكّن "المكينزي" من تحقيق حلمه.

وقال الدكتور "الشمري": الأميرة سميرة الفيصل كانت على اتصال شبه يومي لمتابعة "المكينزي"، وقد استطاع الحصول على الشهادة الجامعية بالتربية الفنية؛ كونه لا يستطيع أن يصبح معلماً.

بعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة وأعضاء الجمعية المساهمين في إنجاحه.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
01:01 PM

الرياض تشهد تكريم أول شاب توحدي ينال درجة "البكالوريوس"

حفل نظّمته "أسر التوحد".. الصالحي: 300 ألف توحدي بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير بندر العصيمي:

أكدت الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيس جمعية "أسر التوحد"، استعداد الجمعية لتبني إنشاء أوقاف مخصصة لأسر مرضى التوحد، وإيجاد مراكز متخصصة لتدريب الكبار، متسائلة عن مستقبل المصابين بالتوحد خاصة صغار السن منهم.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في "ملتقى_مستقبل_التوحدي" الذي نظّمته جمعية "أسر التوحد" الخيرية؛ حيث شَهِد الملتقى بالأمس حضوراً لافتاً ملأ جنبات قاعة باريس بفندق الفورسيزون ببرج المملكة بالرياض، وتم تكريم أول شاب توحدي ينال درجة "البكالوريوس".

وحضر الملتقى الأمير سعود بن عبدالعزيز الفيصل، وأعضاء من مجلس الشورى وعدد من الإعلاميين والمختصين المهتمين بمضطربي التوحد، وأسر التوحديين، وسفراء الإعلام التمريضي بصحة الرياض.

واستمع الحضور إلى جلسة حوارية أدارها الكاتب الصحفي حماد السهلي مع ضيف الملتقى الدكتور صالح الصالحي استشاري في النمو والسلوك عند الأطفال ورئيس وحدة النمو والسلوك بمدينة الملك فهد الطبية.

وقال "الصالحي": عدد المصابين بالتوحد بالمملكة أكثر من 300 ألف توحدي، وقد اعتمدت ‏وزارة الصحة لأول مرة تعليمات بفحص وتشخيص التوحد وتم تعميم ذلك على جميع المديريات الصحية في المملكة.

وأضاف: تثقيف الأسرة في علاج التوحدي ودمجه في المدارس مطلب رئيسي، والوزارة لم تقدم سوى 40% لمن يعانون من اضطراب التوحد.

وأتيحت للحضور فرصة المشاركة وطرح الأسئلة والتي تنوعت بين مطالبات بإنشاء مراكز مخصصة تهتم وتعتني بالطفل التوحدي تضم أقسام تدريب وتأهيل؛ حيث لا تتوفر بالمملكة مراكز متخصصة؛ مما يضطر أسر التوحديين إلى السفر للأردن التي تتوفر فيها مراكز مخصصة لمرضى التوحد، أو بعض الدول الأوربية؛ مما يثقل كاهل أسرة التوحدي، ويجعلهم يعيشون المعاناة مع ذوي التوحد.

وطالَبَ المشاركون، بسرعة إنشاء هيئة الإعاقة التي يتوقعون أن تلبي كل متطلبات من يعانون من الإعاقة بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص تأهيل التعليم والطرق والحياة العملية لذوي الاحتياجات الخاصة، قال الدكتور عبدالرحمن العناد عضو مجلس الشورى: تم تأهيل شوارع المملكة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات، ويتم تطبيق نظام الدمج في التعليم، واتخاذ الخطوات التي تساهم في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك الشاب التوحدي المحتفى به أحمد المكينزي الحاصل على درجة البكالوريوس بالتربية الفنية من جامعة الملك سعود؛ حيث تَفَضّل الدكتور فهد الشمري المشرف على المرحلة الجامعية للطالب "المكينزي"، بشرح الخطوات التي استطاع من خلالها تذليل كل الصعاب حتى تَمَكّن "المكينزي" من تحقيق حلمه.

وقال الدكتور "الشمري": الأميرة سميرة الفيصل كانت على اتصال شبه يومي لمتابعة "المكينزي"، وقد استطاع الحصول على الشهادة الجامعية بالتربية الفنية؛ كونه لا يستطيع أن يصبح معلماً.

بعد ذلك تم تكريم الجهات المشاركة وأعضاء الجمعية المساهمين في إنجاحه.

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