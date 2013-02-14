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وزير الأوقاف الفلسطيني: المملكة تعمل بكل جد في مواجهة الإرهاب وستنتصر بإذن الله

شدَّد على أهمية تضافر الجهود لحماية أوطاننا ومحاربة الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا

أكد الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعمل بكل جد واجتهاد في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وأنها -بإذن الله- ستنتصر على الدول الداعمة للإرهاب.

وفي التفاصيل، قال الوزير "البكري" في تصريح له على هامش اجتماع المجلس التنفيذي الـ13 لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الذي عُقد اليوم بجمهورية مصر العربية، إن كلمة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبدالطيف آل الشيخ، خلال المؤتمر، طيبة وممتازة ورائعة وواضحة، سواء بكلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ٣٢ الذي عُقد تحت عنوان «عقد المواطنة» السبت والأحد الماضيين، أو في كلمته بالاجتماع التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية الذي عُقد صباح اليوم.

وأوضح أن العالم الإسلامي يتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية، ومنهجها في مواجهة التطرف والإرهاب، مضيفًا بأننا شاهدنا توجيهات وزير الشؤون الإسلامية السعودي نحو ضرورة تحصين المنابر من خطابات الكراهية والغلو، وهذا من ضروريات العصر.

وتابع: "نؤكد ما قاله وزير الشؤون الإسلامية نحو تكثيف جهود وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تضطلع بمهمات متعددة ومسؤوليات جسيمة، يتعين عليها توجيه جهودها لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومواجهة هذه التحديات التي تحيط بها، وتهددنا في أمننا الفكري والعقدي، وتكيد لأوطاننا في استقرارها ورخائها، ولمجتمعاتنا في ثوابتها وقيمها ومبادئها".

وشدَّد قائلاً: "يجب تضافر الجهود والسعي الدؤوب لحماية أوطاننا، ومحاربة هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، ودرء أخطارها، ودفع أضرارها، والوقوف ضد كل من يحاول النيل من ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، وأن نعيد إلى الإسلام صورته الحقيقية، ووسطيته وسماحته، التي هي أهم عوامل قوته وسر جاذبيته".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الأوقاف الفلسطيني: المملكة تعمل بكل جد في مواجهة الإرهاب وستنتصر بإذن الله
سبق

أكد الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعمل بكل جد واجتهاد في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وأنها -بإذن الله- ستنتصر على الدول الداعمة للإرهاب.

وفي التفاصيل، قال الوزير "البكري" في تصريح له على هامش اجتماع المجلس التنفيذي الـ13 لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الذي عُقد اليوم بجمهورية مصر العربية، إن كلمة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبدالطيف آل الشيخ، خلال المؤتمر، طيبة وممتازة ورائعة وواضحة، سواء بكلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ٣٢ الذي عُقد تحت عنوان «عقد المواطنة» السبت والأحد الماضيين، أو في كلمته بالاجتماع التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية الذي عُقد صباح اليوم.

وأوضح أن العالم الإسلامي يتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية، ومنهجها في مواجهة التطرف والإرهاب، مضيفًا بأننا شاهدنا توجيهات وزير الشؤون الإسلامية السعودي نحو ضرورة تحصين المنابر من خطابات الكراهية والغلو، وهذا من ضروريات العصر.

وتابع: "نؤكد ما قاله وزير الشؤون الإسلامية نحو تكثيف جهود وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تضطلع بمهمات متعددة ومسؤوليات جسيمة، يتعين عليها توجيه جهودها لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومواجهة هذه التحديات التي تحيط بها، وتهددنا في أمننا الفكري والعقدي، وتكيد لأوطاننا في استقرارها ورخائها، ولمجتمعاتنا في ثوابتها وقيمها ومبادئها".

وشدَّد قائلاً: "يجب تضافر الجهود والسعي الدؤوب لحماية أوطاننا، ومحاربة هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، ودرء أخطارها، ودفع أضرارها، والوقوف ضد كل من يحاول النيل من ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، وأن نعيد إلى الإسلام صورته الحقيقية، ووسطيته وسماحته، التي هي أهم عوامل قوته وسر جاذبيته".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
08:22 PM

وزير الأوقاف الفلسطيني: المملكة تعمل بكل جد في مواجهة الإرهاب وستنتصر بإذن الله

شدَّد على أهمية تضافر الجهود لحماية أوطاننا ومحاربة الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعمل بكل جد واجتهاد في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وأنها -بإذن الله- ستنتصر على الدول الداعمة للإرهاب.

وفي التفاصيل، قال الوزير "البكري" في تصريح له على هامش اجتماع المجلس التنفيذي الـ13 لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، الذي عُقد اليوم بجمهورية مصر العربية، إن كلمة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبدالطيف آل الشيخ، خلال المؤتمر، طيبة وممتازة ورائعة وواضحة، سواء بكلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ٣٢ الذي عُقد تحت عنوان «عقد المواطنة» السبت والأحد الماضيين، أو في كلمته بالاجتماع التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية الذي عُقد صباح اليوم.

وأوضح أن العالم الإسلامي يتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية، ومنهجها في مواجهة التطرف والإرهاب، مضيفًا بأننا شاهدنا توجيهات وزير الشؤون الإسلامية السعودي نحو ضرورة تحصين المنابر من خطابات الكراهية والغلو، وهذا من ضروريات العصر.

وتابع: "نؤكد ما قاله وزير الشؤون الإسلامية نحو تكثيف جهود وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تضطلع بمهمات متعددة ومسؤوليات جسيمة، يتعين عليها توجيه جهودها لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومواجهة هذه التحديات التي تحيط بها، وتهددنا في أمننا الفكري والعقدي، وتكيد لأوطاننا في استقرارها ورخائها، ولمجتمعاتنا في ثوابتها وقيمها ومبادئها".

وشدَّد قائلاً: "يجب تضافر الجهود والسعي الدؤوب لحماية أوطاننا، ومحاربة هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، ودرء أخطارها، ودفع أضرارها، والوقوف ضد كل من يحاول النيل من ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، وأن نعيد إلى الإسلام صورته الحقيقية، ووسطيته وسماحته، التي هي أهم عوامل قوته وسر جاذبيته".

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