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بعد إصابة عدد من رجال مكافحة المخدرات.. "الزهراني": ما حدث لن يثنينا عن محاربة مروجي السموم

زار المصابين بمستشفى قوى الأمن بالرياض ووجه  بمتابعة حالتهم أولاً بأول وتقديم كل ما يحتاجونه

قام مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني يرافقه عدد من قيادات المديرية العامة بزيارة لرجال مكافحة المخدرات الذين أصيبوا في منطقة نجران الأسبوع الماضي , ونقل من خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية للمصابين وذويهم واطمأن على حالتهم من الفريق الطبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض متمنياً لهم الشفاء العاجل والخروج من المستشفى سالمين لمشاركة زملائهم في محاربة آفة المخدرات.


ووجه الزهراني بالاهتمام بالمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم، كما أكد أن ما حدث لن يثني رجال المكافحة عن محاربة مروجي السموم مثمناً الدعم والتوجيهات السديدة من وزير الداخلية لرجال الأمن عامة ورجال مكافحة المخدرات خاصة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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بعد إصابة عدد من رجال مكافحة المخدرات.. "الزهراني": ما حدث لن يثنينا عن محاربة مروجي السموم
سبق

قام مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني يرافقه عدد من قيادات المديرية العامة بزيارة لرجال مكافحة المخدرات الذين أصيبوا في منطقة نجران الأسبوع الماضي , ونقل من خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية للمصابين وذويهم واطمأن على حالتهم من الفريق الطبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض متمنياً لهم الشفاء العاجل والخروج من المستشفى سالمين لمشاركة زملائهم في محاربة آفة المخدرات.


ووجه الزهراني بالاهتمام بالمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم، كما أكد أن ما حدث لن يثني رجال المكافحة عن محاربة مروجي السموم مثمناً الدعم والتوجيهات السديدة من وزير الداخلية لرجال الأمن عامة ورجال مكافحة المخدرات خاصة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
02:50 PM

بعد إصابة عدد من رجال مكافحة المخدرات.. "الزهراني": ما حدث لن يثنينا عن محاربة مروجي السموم

زار المصابين بمستشفى قوى الأمن بالرياض ووجه  بمتابعة حالتهم أولاً بأول وتقديم كل ما يحتاجونه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
10,368

قام مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني يرافقه عدد من قيادات المديرية العامة بزيارة لرجال مكافحة المخدرات الذين أصيبوا في منطقة نجران الأسبوع الماضي , ونقل من خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية للمصابين وذويهم واطمأن على حالتهم من الفريق الطبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض متمنياً لهم الشفاء العاجل والخروج من المستشفى سالمين لمشاركة زملائهم في محاربة آفة المخدرات.


ووجه الزهراني بالاهتمام بالمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول وتقديم كل ما يحتاجونه من دعم، كما أكد أن ما حدث لن يثني رجال المكافحة عن محاربة مروجي السموم مثمناً الدعم والتوجيهات السديدة من وزير الداخلية لرجال الأمن عامة ورجال مكافحة المخدرات خاصة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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