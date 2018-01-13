إحصائية الجوازات.. "جسر الملك فهد" يسجل أعلى رقم عبور بـ131 ألف مسافر

العتيبي: حركة عبور المسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة وفق الخطط المعدة

حققت جوازات جسر الملك فهد، أمس، أعلى إحصائية عبور للمسافرين منذ افتتاح الجسر، والتي بلغت 131.177 مسافرًا؛ فيما بلغت أعلى إحصائية يومية سابقة 129.437 مسافرًا، والتي كانت يوم السبت بتاريخ 29/ 8/ 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن حركة عبور المسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة بفضل الله، ثم بجهود العاملين بجوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر، وللتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقًا، التي تضمنت فتح جميع المسارات والكونترات، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.