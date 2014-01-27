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"السديري": مبادرة "تعلم من منزلك" نوعية ستحقق مستهدفات رؤية 2030

أكد أنها أظهرت روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير بين أبناء الوطن

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لأمير المنطقة ونائبه؛ بمناسبة نجاح مبادرة أمير المنطقة "تعلم من منزلك"؛ لدعم أبناء المنطقة من الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود بأجهزة حاسب لوحية مع شرائحها لتعينهم في التعليم عن بُعد.

وأكد الدكتور "السديري" أن هذه المبادرة النوعية من أمير المنطقة تأتي امتداداً لما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، حيث ستسهم في مساعدة الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة في إكمال تعليمهم وأداء متطلباتهم الدراسية عن بعد، منوهاً بأن هذه المبادرة تأتي داعمةً للتعليم عن بعد، ومحققةً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار "السديري" إلى أن تحقيق المبادرة لأكثر من مستهدفاتها أظهر روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير غير المستغربة من أبناء هذا الوطن، سواءً من القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية أو رجال الأعمال.

وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديري": مبادرة "تعلم من منزلك" نوعية ستحقق مستهدفات رؤية 2030
سبق

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لأمير المنطقة ونائبه؛ بمناسبة نجاح مبادرة أمير المنطقة "تعلم من منزلك"؛ لدعم أبناء المنطقة من الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود بأجهزة حاسب لوحية مع شرائحها لتعينهم في التعليم عن بُعد.

وأكد الدكتور "السديري" أن هذه المبادرة النوعية من أمير المنطقة تأتي امتداداً لما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، حيث ستسهم في مساعدة الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة في إكمال تعليمهم وأداء متطلباتهم الدراسية عن بعد، منوهاً بأن هذه المبادرة تأتي داعمةً للتعليم عن بعد، ومحققةً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار "السديري" إلى أن تحقيق المبادرة لأكثر من مستهدفاتها أظهر روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير غير المستغربة من أبناء هذا الوطن، سواءً من القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية أو رجال الأعمال.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
03:35 PM

"السديري": مبادرة "تعلم من منزلك" نوعية ستحقق مستهدفات رؤية 2030

أكد أنها أظهرت روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير بين أبناء الوطن

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هادي آل كليب - الرياض
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رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لأمير المنطقة ونائبه؛ بمناسبة نجاح مبادرة أمير المنطقة "تعلم من منزلك"؛ لدعم أبناء المنطقة من الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود بأجهزة حاسب لوحية مع شرائحها لتعينهم في التعليم عن بُعد.

وأكد الدكتور "السديري" أن هذه المبادرة النوعية من أمير المنطقة تأتي امتداداً لما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، حيث ستسهم في مساعدة الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة في إكمال تعليمهم وأداء متطلباتهم الدراسية عن بعد، منوهاً بأن هذه المبادرة تأتي داعمةً للتعليم عن بعد، ومحققةً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار "السديري" إلى أن تحقيق المبادرة لأكثر من مستهدفاتها أظهر روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير غير المستغربة من أبناء هذا الوطن، سواءً من القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية أو رجال الأعمال.

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