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تأكيدًا لـ"سبق".. "الأرصاد": جدة الأعلى حرارة اليوم بـ49.1

وفقًا للنتائج الصادرة عن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن المحطة الأوتوماتيكية بجدة سجلت في الساعة الثانية من مساء اليوم مدينة جدة كأعلى درجة مئوية بـ 49.1؛ وفقاً لما أكدته مصادر لـ"سبق"، بناء على ما أورده المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وسجل مرصد مطار الملك عبدالعزيز بجدة 48 درجة مئوية، وجاء مرصد عرفة ثالثاً بـ47 درجة، وسجل مرصد مطار ينبع 43 درجة، كما سجل مرصد مطار المدينة المنورة بـ42 درجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيدًا لـ"سبق".. "الأرصاد": جدة الأعلى حرارة اليوم بـ49.1
سبق

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن المحطة الأوتوماتيكية بجدة سجلت في الساعة الثانية من مساء اليوم مدينة جدة كأعلى درجة مئوية بـ 49.1؛ وفقاً لما أكدته مصادر لـ"سبق"، بناء على ما أورده المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وسجل مرصد مطار الملك عبدالعزيز بجدة 48 درجة مئوية، وجاء مرصد عرفة ثالثاً بـ47 درجة، وسجل مرصد مطار ينبع 43 درجة، كما سجل مرصد مطار المدينة المنورة بـ42 درجة.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
04:48 PM

تأكيدًا لـ"سبق".. "الأرصاد": جدة الأعلى حرارة اليوم بـ49.1

وفقًا للنتائج الصادرة عن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

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عبدالله الراجحي - جدة
5
3,603

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن المحطة الأوتوماتيكية بجدة سجلت في الساعة الثانية من مساء اليوم مدينة جدة كأعلى درجة مئوية بـ 49.1؛ وفقاً لما أكدته مصادر لـ"سبق"، بناء على ما أورده المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وسجل مرصد مطار الملك عبدالعزيز بجدة 48 درجة مئوية، وجاء مرصد عرفة ثالثاً بـ47 درجة، وسجل مرصد مطار ينبع 43 درجة، كما سجل مرصد مطار المدينة المنورة بـ42 درجة.

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